Älvsbyns kommun söker controller
Älvsbyns Kommun / Controllerjobb / Älvsbyn Visa alla controllerjobb i Älvsbyn
2025-12-09
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvsbyns Kommun i Älvsbyn
Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!Ekonomiavdelningen tillhör kommunförvaltningen och ger kvalificerat ekonomiskt stöd till kommunens samtliga verksamhetsområden. Vi är 7 medarbetare på ekonomiavdelningen som är centraliserad i kommunen. Du har möjlighet till hybridarbete där du kan delvis kombinera arbete på plats och på distans.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som controller är du en viktig del i ekonomistyrningen på strategisk nivå i kommunen. Rollen innebär att du tillsammans med ekonomichefen och övriga på avdelningen arbetar med att samordna och utveckla processer som säkerställer en god ekonomisk hushållning för våra verksamheter. Du skapar förutsättningar och möjligheter för alla verksamheter att fokusera på sina huvuduppdrag, utvecklas och nå uppsatta mål och en långsiktig ekonomi i balans. Du rapporterar direkt till ekonomichef och ingår i ekonomiavdelningens team.
Ditt arbete är både strategiskt och operativt, med en nyckelroll att driva, utveckla arbetet framåt. Vi erbjuder dig en självständig och utvecklande roll, där du får möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade kollegor.
I din roll som controller kommer du att arbeta med omvärldsanalys, budget, resultat- och måluppföljning, bokslut och prognos. Den här tjänsten riktar sig främst till verksamhetsområdena inom Kultur och fritid samt Samhällsbyggnad. Du fungerar som ett stöd till verksamheterna och cheferna.
Du arbetar också med andra förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ekonomisk utbildning på högskole-/universitetsnivå eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande med erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna i offentlig verksamhet samt erfarenhet av projektredovisning.
Du är kunnig inom ekonomiområdet och har god förståelse för ekonomisk redovisning samtidigt som du förstår verksamhetens behov. Du är utvecklingsinriktad, hittar gärna nya lösningar och har en god kompetens inom digitalisering. Som person är du positiv och självständig. Du är flexibel och inte rädd för att hugga i där det behövs. Du är social och tycker det är viktigt att bidra till en god stämning på arbetsplatsen. Du strävar efter utveckling av rutiner och arbetssätt och hög kvalitet på det du ansvarar för. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2026-01-19Ersättning
Lönen är individuell, ange gärna löneanspråk.
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla
yrkesområden.
Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför
bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Älvsbyn är Norrbottens pärla.
I vår kommun får cirka 8 000 människor möjligheten att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen av de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns kommun
(org.nr 212000-2734), https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/lediga-jobb/ Kontakt
Ekonomichef
Carina Juntti carina.juntti@alvsbyn.se 0929-171 37 Jobbnummer
9635634