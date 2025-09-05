Alnöitskolan söker lärare i fritidshem
2025-09-05
Ett tydligt målfokus och verkligt lärande förenat i en stark gemenskap. Det är vad som kännetecknar Skolalliansens grundskolor.
Här möts elever och medarbetare i en trygg och engagerande miljö där varje individ ges möjlighet att utvecklas - både kunskapsmässigt och socialt.
Vi arbetar målinriktat för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande, med fokus på trygghet i vardagen och ett genuint engagemang i varje elevs utveckling.
Alnöitskolan är en skolan på en spännande förändringsresa, nu söker vi dig som vill vara med och göra oss ännu bättre.
Vi har ett pågående utvecklingsarbete där vi tillsammans med elever, vårdnadshavare och personal utvecklar vår gemensamma vision och riktning. Vi vill ge eleverna en högkvalitativ, lärarledd utbildning som rustar dem för ett ständigt föränderligt samhälle. En viktig del i detta förändringsarbete är lärare som kombinerar ämneskicklighet med goda relationer och kreativa idéer. Att tänka utanför ramen, men inom styrdokumenten.
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla skolans fritidshem med särskilt ansvar för de yngre eleverna samt kreativt arbete och skapande.
Alnöitskolan hette tidigare Kunskapsakademin och ligger belägen uppe i vackra Ankarsvik. Vi är en F-9 enhet på ungefär 220 elever där vi har möjligheten att följa en elev från förskoleklass hela vägen upp till årskurs 9. Det är en av våra största styrkor då vi tror att en mindre, trygg enhet där vi minskar övergångar mellan skolenheter skapar en bra grogrund för lärande.
Vi har ett fritidshem på ungefär 90 elever med stora lokaler och otroliga omgivningar med egen gymnastikhall samt angränsande skog med många möjligheter för friluftsliv. Vi värdesätter utomhuspedagogik och kommer ha ett särskilt fokus mot hållbar utveckling och hälsa för hela skolan.
Vi söker dig som:
- Är trygg i ditt arbete på fritidshemmet och i ditt ämne, men också har en strävan efter att utvecklas tillsammans med hela verksamheten.
- Möter eleven där den är och har i varje elevmöte inställningen att barnet alltid vill lyckas, vårat uppdrag är att ge dem bästa förutsättningar för det.
- Har ett lågaffektivt förhållningssätt i mötet med eleverna samt strategier kring hur vi bäst kan agera när vi utmanas.
- Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i arbetslag.
- Har ett reflekterande förhållningssätt och arbetar aktivt med att utveckla dina och skolans undervisningsmetoder.
- Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning i enlighet med våra styrdokument.
- Besitter god kommunikativ förmåga och strävar efter att skapa goda relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare.
Tillträde sker enligt överenskommelse och utifrån dina kompetenser kan undervisning i bild eller andra ämnen ingå i tjänsten. I tjänsten ingår även ansvar kring rastveksamhet samt i viss omfattning stöd i klass.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
