Allmänspecialist
2025-09-24
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
, Hässleholm
, Kristianstad
, Höör
, Klippan
Om oss
Välkommen till Capio Vårdcentral Broby - där det lilla möter det stora hjärtat!
Hos oss är det lätt att känna sig hemma. Du hittar oss enkelt med buss, och för dig som kör bil finns gratis parkering precis utanför - smidigt, eller hur?
Vi är ett härligt gäng på cirka 20 personer som tillsammans tar hand om våra 5 400 listade patienter - från första besöket till livets alla skeden. Här är ingen dag den andra lik, och vi gillar det! Vår vardag är full av variation, samarbete och skratt.
Vi tror på styrkan i olikheter och att respekt och stöd är grunden för ett riktigt bra arbetsklimat. Hos oss är teamkänslan stark - du har alltid kollegor nära till hands, oavsett om du är ny eller erfaren. Läkargruppen och resten av teamet finns där för dig, varje dag. Här är du aldrig ensam - här är du en del av något större.
Din roll
Är du specialist i allmänmedicin och sugen på ett jobb där både hjärta och hjärna får plats? Då kan du vara den vi letar efter!
Hos oss på Capio Vårdcentral Broby får du ett omväxlande arbete där du möter patienter i alla åldrar - från småbarn till seniorer - och hanterar både planerade och akuta besök. Du jobbar nära tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut rehab koordinator och psykosocial resurs, och vi gillar att tänka tillsammans! Våra ronder sker i team, där du som läkare och SSK bedömer patienterna ihop - för att fånga hela bilden.
Vi tror på balans i livet, så du har möjlighet att påverka ditt schema och jobba hemifrån vissa dagar. Vi använder det digitala verktyget Tandem för dokumentation - journaler, remisser och sjukintyg - vilket gör arbetet smidigt och effektivt.
Och om du gillar att dela med dig av din kunskap, kan det även finnas möjlighet att handleda ST-läkare.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats där idéer får ta plats och där du är med och gör skillnad varje dag.
Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö med fullt fokus på våra patienter. Vår vårdcentral styrs lokalt, vilket betyder att beslutsvägarna är korta och att du som medarbetare har stort inflytande. Här är engagemang och delaktighet inte bara ord - det är en del av vår vardag.
Samtidigt har vi tryggheten i att vara en del av en större organisation som ger stöd, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Du får det bästa av två världar - det lilla sammanhanget där du är viktig, och det stora nätverket som ger dig kraft att växa.
För dig som läkare innebär det en arbetsplats där du får utvecklas i din roll, dela kunskap med kollegor och vara med och forma framtidens primärvård - med både hjärta och hjärna.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Konkurrenskraftig lön * Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Nätverk inom ditt område * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin - och som vill göra skillnad på riktigt.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara utbildad allmänspecialist. Har du tidigare erfarenhet från vårdcentral är det ett plus, men det viktigaste för oss är din inställning. Vi letar efter dig som brinner för att ge vård med hög kvalitet, har ett helhetsperspektiv och alltid sätter patienten i centrum.
Vi värdesätter laganda, nyfikenhet och initiativförmåga. Som person är du tydlig, trygg och strukturerad - och du har lätt för att prioritera även när tempot är högt. Du gillar utmaningar, vill vara med och utveckla vår verksamhet och ser samarbete med kollegor som en självklar del av jobbet.
Låter det som något för dig? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför en tillsvidareanställning tillämpar vi alltid sex månaders provanställning.
Vill du bli en del av vårt Broby-gäng?
Om du söker en arbetsplats där du får vara dig själv, utvecklas i din yrkesroll och samtidigt bidra till något viktigt - då har du hittat rätt. Hos oss får du både hjärta och hjärna, kollegor som stöttar och en arbetsmiljö där skratt är en naturlig del av dagen.
Välkommen att söka - vi ser fram emot att få lära känna just dig!
Publicerat: 2025-09-24
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
