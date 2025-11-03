Alkohol- och drogbehandlare - Sandhem Gruppen AB
2025-11-03
Alkohol- och drogbehandlare i Nyköping
Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors liv? Hos oss på Sandhem Gruppen AB arbetar vi varje dag för att skapa trygghet, förändring och framtidstro för personer som vill lämna kriminalitet eller lever under hot och våld. Vi erbjuder både avhopparverksamhet och skyddat boende för individer utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och andra former av förtryck.
Nu söker vi en alkohol- och drogbehandlare till vår verksamhet i Nyköping. En engagerad och trygg person som vill vara med och bidra till hållbar förändring där relationer och samarbete står i fokus.Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Som alkohol- och drogbehandlare hos oss arbetar du nära både klienter och kollegor i ett team präglat av tillit och engagemang. Arbetet är timbaserat och omfattar kvälls- och helgarbete.
Du kommer att:
Planera, följa upp och genomföra insatser utifrån individuella genomförandeplaner
Samverka med kollegor, socialtjänst och andra samarbetspartners
Dokumentera och vid behov göra enklare utredningar
Stötta klienterna i deras vardag, med fokus på motivation, struktur och återfallsprevention
Arbeta utifrån metoder som MI, CRA, ASI, ESL, återfallsprevention och HAP
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning, exempelvis, behandlingspedagog eller socialpedagog
Har erfarenhet av arbete med missbruk, beroende och/eller psykisk ohälsa
Är en lyhörd och stabil person med förmåga att bygga professionella relationer
Har B-körkort
Meriterande om du har utbildning inom MI, ASI, CRA, ESL, återfallsprevention eller kriminalitet som livsstil.
Vi tror att du kommer trivas hos oss om du...
Tycker om att arbeta nära människor och skapa verklig förändring
Har hjärtat på rätt ställe och huvudet med dig i utmanande situationer
Vill vara en del av en mindre arbetsplats där du verkligen gör skillnad och blir sedd
Praktisk information
Placering: Nyköping
Omfattning: Timanställning (dag, kvällar och helger)
Tillträde: Enligt överenskommelse (snarast)
Vid eventuell instervju krävs utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister (HVB). och vid anställning Polisutdrag. Examensbevis kommer tas in vid anställning.
Så ansöker du
Skicka in din ansökan direkt via denna annons. Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt team i Nyköping, där vi tillsammans skapar trygghet och nya livsvägar. Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sandhem gruppen AB
(org.nr 559258-3248), https://www.sandhemgruppen.se/ Arbetsplats
Sandhem Gruppen Kontakt
G. L gylli@sandhemgruppen.se Jobbnummer
9584660