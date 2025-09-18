Akvarietekniker 2025
Lysekils kommun / Biologjobb / Lysekil Visa alla biologjobb i Lysekil
2025-09-18
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lysekils kommun i Lysekil
, Munkedal
, Strömstad
eller i hela Sverige
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Film omhttps://youtu.be/VnvQMbiYE3U
Havets Hus i Lysekil AB är ett kommunalt bolag och ägs av Lysekil Stadshus AB som i sin tur ägs av Lysekils kommun.
Havets Hus grundades 1993 och är i dag ett av Bohusläns populäraste besöksmål. Akvariet är en hyllning till västerhavets rika djurliv. Här samsas lättsamma upplevelser för hela familjen med allvarliga utmaningar för framtiden. Varje år stiftar närmare 80 000 besökare bekantskap med hundratals fascinerande arter - från småfläckig rödhaj till död mans hand.
MISSION - VARFÖR FINNS HAVETS HUS?
Havets hus ska skapa engagemang för livet i ett friskt hav. Via kunskap om havets alla ekosystem och nyttjande av dessa ska Havets Hus förmedla en fascination av och förståelse för betydelsen av havets ekosystemtjänster och bevarande av dessa.Publiceringsdatum2025-09-18Beskrivning
Havets Hus söker en akvarietekniker för arbete i akvariet vardagar liksom vissa helger, enligt rullande schema.
Tjänsten är på 100% eller enligt överenskommelse. Tillträde 1 november 2025, eller enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
Huvudsysslan är att ta hand om Havets Hus marina djur, på bästa sätt vilket innefattar skötsel, matning, städning av akvarier, kontroll av pumpanläggning och vattenkvalitet, och teknik. Det ingår att lära ut om livet i havet till våra besökare via guidningar och programaktiviteter. En viktig del av arbetet är att hålla lektioner för elever, på plats eller ute på skolor. Anställningen innehåller visst traditionellt vaktmästeriarbete såsom städning av lokaler, underhåll invändigt och utvändigt, smärre reparationer, gräsklippning med mera så det är en fördel om man är händig. Speciellt under lågsäsong arbetar vi med utställningar och interiör. Akvarieteknikern har ett ansvar för säkerheten i anläggningen och ska följa rutiner vid brand och andra olyckor. Akvarieteknikerna löser av personen i receptionen under lunchen så hen behöver även kunna kassan. Under lågsäsong arbetar akvarieteknikern själv ihop med en annan personal i receptionen under helg. Dykning och snorkling sker regelbundet i akvariet. Ett gott samarbete i akvariegruppen och med övriga kollegor på Havets Hus är viktigt.Kvalifikationer
Vi vill att du som söker är positiv, ansvarstagande, självgående och trivs i kontakt med människor. Du behöver vara tekniskt kunnig och ha god IT-kompetens. Du bör ha studerat marinbiologi/biologi på minst gymnasienivå och gillar att förmedla din art- och havskunskap på ett trevligt och intresseväckande sätt. Kan du göra det på fler språk än svenska är det meriterande. Du bör vara minst 18 år, ha körkort för bil och vara aktiv dykare. S30 och eller dykledarutbildning meriterar ytterligare. En konstnärlig läggning uppskattas. Erfarenhet från pedagogisk verksamhet liksom akvarier är meriterande. Personliga egenskaper vägs in utöver meriter. Anställningsvillkor
Ansökan ska innehålla:
- CV
- Personligt brev (max en A4)
- Referenser
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt kollektivavtal -Sobona Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/80". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils kommun
(org.nr 212000-1389) Arbetsplats
Havets Hus Kontakt
Helen Sköld 0523-668167 Jobbnummer
9515339