Akut,,, Vi Behöver Kock

Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon / Kockjobb / Stockholm
2026-03-09


En erfaren kock behövs för à la carte-lunchberedning; erfarenhet krävs för hela sommarperioden.
Det är viktigt att ha god kommunikation med kollegor.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: hensandlerll@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon

Arbetsplats
Nelson's Lyxiga Tjänster

Jobbnummer
9786152

