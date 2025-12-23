Aktivitetshandledare till Vårgårda
2025-12-23
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Daglig Verksamhet behöver öka utbudet av timvikarie och söker därför timvikarie. Vårt team har idag en ojämn könsfördelning och vi vill därför särskilt uppmärksamma att vi gärna ser fler män i denna roll.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Din roll är att tillsammans i arbetsgruppen aktivera samt stötta våra deltagare på daglig verksamhet (målgrupp LSS) i deras sysselsättning. Vi arbetar tillsammans med deltagare för att ge bra förutsättningar för individer att få en meningsfull sysselsättning som kan bestå av väldigt varierade uppgifter från monterings jobb till hälsofrämjande aktiviteter som promenader.
Du kan påverka mycket genom att tillsammans med deltagarna se över aktivitets utbudet och utveckla nya sysselsättningar/aktiviteter. Till ditt stöd har du dina kollegor men även metodhandledare och enhetschef.Kvalifikationer
Vi ser erfarenhet från att jobba med målgruppen inom LSS och utbildning inom social omsorg som meriterad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Vårgårda kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
