Afry Söker Rör- Och Anläggningskonstruktör!
Professionals Nord Luleå AB / Maskiningenjörsjobb / Luleå
2026-02-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Luleå
Vill du arbeta med komplexa industriprojekt där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad? Lockas du av att bidra till utvecklingen av framtidens processindustri inom exempelvis gruv-, batteri- och energisektorn? AFRY i Luleå växer och söker nu en erfaren rör- och anläggningskonstruktör som vill vara med och forma hållbara och innovativa anläggningslösningar. Här får du arbeta i ett kunnigt team med stark lokal förankring och global räckvidd.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för AFRY:s räkning en Rör- och anläggningskonstruktör. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos AFRY under 12 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och AFRY:s önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till lisa.backstrom@pn.se
.
Du erbjuds:
• Möjlighet att arbeta i tekniskt avancerade industriprojekt genom hela projektlivscykeln
• En utvecklande roll där du kan ta tekniskt ansvar och växa som specialist eller ledande konstruktör
• Ett stabilt bolag med stark lokal närvaro och internationella karriärmöjligheter
Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
AFRY söker nu en erfaren rör- och anläggningskonstruktör inom Plant Design till verksamheten i Luleå. Du blir en del av ett växande team med cirka 30 kollegor som arbetar med projektering, konstruktion, beräkningar och projektledning inom mekanik, rör & anläggning samt HVAC.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Konstruktion inom piping, HVAC och anläggningslayout
• Detaljprojektering i både större och mindre projekt, inom såväl brown- som greenfield
• Samordning och uppföljning i rollen som ledande konstruktör
• Deltagande i förstudier, förprojekt och genomförandefaser
Vi söker dig med
• Högskole- eller universitetsutbildning inom maskinteknik, eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av Pipe & Plant Design, mekanikkonstruktion eller liknande - gärna inom processindustri
• Vana att arbeta i olika CAD miljöer
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har flera års erfarenhet i liknande roll, arbetat som ledande konstruktör eller projektledare samt har ett etablerat nätverk inom industrin.
Vi tror att du trivs i rollen om du:
• Tar ansvar för tekniska lösningar och driver arbetet framåt på ett strukturerat sätt
• Har lätt för att samarbeta och skapa förtroende hos både kollegor och kunder
• Är nyfiken och engagerad i att utveckla både arbetssätt och tekniska lösningar
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Lisa Bäckström - lisa.backstrom@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
.
#AFRY #rörkonstruktör #anläggningskonstruktör #CAD #Pipe-and-Plant-Design
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Afry Kontakt
Lisa Bäckström lisa.backstrom@pn.se Jobbnummer
9753230