Affärsområdeschef Business Excellence

Har du ett starkt intresse för affärer och en talang för att skapa attraktiva erbjudanden för kunder? Trivs du med att koordinera och driva affärsutveckling inom ett framåtblickande bolag? Division Specialty Engineering på Combitech är i en spännande tillväxtfas och vi söker nu en engagerad affärsområdeschef som vill ta ansvar för att utveckla och leda Business Excellence-funktionen.
Din roll som Affärsområdeschef
I rollen som affärsområdeschef får du ansvaret för att utveckla och driva divisionens Business Excellence, där fokus ligger på att paketera erbjudanden, samordna affärer, och koordinera vår kompetens, teknik och innovation för divisionen.
Du kommer att arbeta övergripande inom Specialty Engineering, som i dagsläget består av cirka 350 medarbetare med en målsättning att växa vidare. Business Excellence-funktionen kommer att bestå av ett team som rapporterar direkt till dig.
Ditt uppdrag som affärsområdeschef innebär att driva affärsutvecklingen inom divisionen och säkerställa att våra affärserbjudanden möter marknadens behov och efterfrågan. Du ansvarar även för att koordinera vår kompetens, teknik och innovation för att stärka vår position på marknaden. Rollen innefattar också ett strategiskt fokus på affärsutveckling, där du arbetar både med att utveckla befintliga kunder och att identifiera nya affärsmöjligheter. I din ledarskapsroll skapar du en miljö där våra värderingar - Samarbete, Respekt och Passion - genomsyrar den dagliga verksamheten.
Du rapporterar till divisionschef för Specialty Engineering och kommer att ingå i divisionens ledningsgrupp tillsammans med övriga affärsområdeschefer. Combitech är en del av försvars- och säkerhetskoncernen Saab.
Vem är du?
Vi söker dig som drivs av att möta kundernas behov och har ett kreativt och proaktivt förhållningssätt till affärsutveckling. Du uppskattar att hantera flera uppgifter parallellt och drivs av övergripande frågor som leder divisionen i rätt riktning. Som ledare är du inspirerande och lyhörd, med en stark nyfikenhet och vilja att ständigt lära dig nytt. Du har gedigen erfarenhet inom affärsutveckling och ett genuint engagemang för affärer, människor, teknik och kundrelationer. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har några års erfarenhet från försvarsindustrin eller tekniskt inriktade konsultbolag.
Vi värdesätter din förmåga att samarbeta och skapa en stark teamkänsla, då relationer är en central del i att nå framgång i denna roll. Ditt ledarskap präglas av närvaro och tillgänglighet, och du är mån om att både utveckla verksamheten och stödja individernas utveckling. Din känsla för att bygga en öppen och inkluderande kultur vilar på starka, humanistiska värderingar som skapar en positiv arbetsmiljö.
Du behärskar svenska och engelska obehindrat. Arbetet innebär en hel del resor inom Sverige, då Combitech har kontor på många olika orter är placeringsorten flexibel.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor! Ersättning
