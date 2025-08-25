Affärsområde Lokalvårdare
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare i Bjuvs kommun arbetar du med daglig städning i kommunens lokaler, till exempel skolor, förskolor, kontor och andra offentliga miljöer. Arbetet innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor. Tjänsterna är på deltid med arbetstider främst dagtid, men viss variation kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av professionellt städarbete
• Är serviceinriktad och har ett genuint intresse för att bidra till en välfungerande verksamhet
• Har god kommunikativ förmåga och behärskar svenska i tal och skrift
• Är ansvarstagande, flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp
• Har utbildning inom lokalvård och erfarenhet av att arbeta med städmaskiner (meriterande)
• Har B-körkort och tillgång till bil
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Med KRAFT gör vi det bättre att arbeta, bo och leva i Bjuvs kommun. Med kompetens, respekt, ansvar, förtroende och tillgänglighet skapar vi tillsammans resultat i våra verksamheter.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C267612/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs kommun
(org.nr 212000-1041) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bjuvs kommun, Lokalvård Kontakt
Enhetschef Lokalvården
Per-Erik Karlsson per-erik.karlsson@bjuv.se +46424585024
