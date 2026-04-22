Affärsdriven trafikledare med säljfokus Skåne
Axelssons turisttrafik AB/ Thells AB / Staffanstorp
2026-04-22
Vill du arbeta i en central roll där du kombinerar trafikledning med aktiv försäljning och affärsutveckling? Vi söker nu en driven och affärsinriktad trafikledare som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom beställnings- och skoltrafik.
Om rollen
I denna roll har du ett helhetsansvar för både trafikledning, planering och försäljning. Du arbetar operativt med den dagliga driften samtidigt som du aktivt utvecklar affären genom att skapa och vårda kundrelationer.
Du ansvarar för att säkerställa en effektiv, trygg och lönsam trafik. Du fungerar som en nyckelperson i samarbetet mellan kunder, förare och interna funktioner.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Operativ och strategisk trafikplanering samt trafikledning
Daglig problemlösning kopplat till trafik, fordon och bemanning
Huvudansvar för beställnings- och skoltrafikens genomförande och kvalitet tillsammans med vår andra teammedlemmar
Planering och koordinering av skolskjutsar i dialog med kommuner och vårdnadshavare.
Aktiv försäljning: Proaktiv kontakt med befintliga kunder samt nya kunder.
Genomföra kundmöten och bygga långsiktiga affärsrelationer
Ta fram offerter och ansvara för bokningar
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter i samarbete med försäljningschef och driftchef
Samordna verksamheten för att maximera fyllnadsgrad, effektivitet och intäkter
Löpande kontakt med kommuner, vårdnadshavare, förare, kunder och systemansvariga
Vara en representant för företaget och bidra till hög kvalitet och starkt förtroendeKvalifikationer
Erfarenhet av trafikledning, planering eller liknande administrativ roll
Erfarenhet av försäljning och kundansvar är mycket meriterande
Erfarenhet av skoltrafik eller arbete mot kommun är meriterande likaså beställningstrafik
God systemvana och hög digital kompetens
Affärsdriven med förmåga att se möjligheter och skapa lönsamma lösningar
God kommunikativ förmåga och vana att bygga relationerDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är affärsdriven, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du kombinerar operativt arbete med försäljning och har lätt för att skapa förtroende hos kunder. Du är initiativtagande, ansvarstagande och har förmågan att arbeta i ett högt tempo med många kontaktytor.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: skane@axbuss.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafikledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axelssons Turisttrafik AB
(org.nr 556414-8467)
Staffanstorp (visa karta
)
245 93 STAFFANSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Axelssons turisttrafik AB/ Thells AB Kontakt
Driftchef
Monika Christiansson monika.christiansson@axbuss.se Jobbnummer
9870291