Affärsdriven Cfo Till Adcare Nordic Group AB
adCARE levererar kostnadseffektiva systemlösningar som väsentligt förbättrar sjukvården i de nordiska länderna. Vårt mål är att patienter ska kunna behandlas så snabbt och skonsamt som möjligt, för att sedan återgå till ett aktivt liv utan upprepade ingrepp. Som en del av Hasko - en ägarpartner med fokus på långsiktig utveckling - befinner vi oss i en spännande tillväxtfas.
Till adCARE söker vi nu en CFO som vill vara med och forma framtidens ekonomifunktion i en nordisk koncern. Rollen kombinerar strategiskt och operativt ansvar och ger stora möjligheter att påverka både affären och verksamhetens fortsatta framgång.Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Som CFO är du en nyckelperson i adCARE Nordic Group. Som en del av ledningsgruppen och i nära samarbete med VD är du ett aktivt affärsstöd i strategiska beslut. Du ansvarar för koncernens ekonomiska rapportering, budget, prognoser och intern kontroll samt säkerställer att lagar och regler efterlevs i våra nordiska bolag. En viktig del i uppdraget är också samarbetet med vår ägargrupp Hasko, där spännande möjligheter till utveckling och påverkan finns.
Ansvarsområden
• Driva och utveckla den ekonomiska styrningen i koncernen
• Budget- och prognosarbete samt analys och uppföljning av utfall
• Effektivisering av processer och systemstöd
• Finansiellt affärsstöd till sälj, marknad och ledning
• Ansvar för rapportering av den nordiska koncernen
• Samarbete med externa redovisningspartners i Norden
• Hantering av compliance-, moms- och skattefrågor i samarbete med externa experter
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med akademisk examen inom ekonomi och några års erfarenhet som exempelvis Financial eller Business Controller, gärna med bakgrund från revision eller redovisning. Har du erfarenhet av arbete i en nordisk eller internationell miljö är det meriterande, men inget krav. Nu är du redo att ta ett helhetsansvar i rollen som CFO.Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad och noggrann med en förmåga att kommunicera på ett tydligt och engagerande sätt, både internt och externt. Ditt affärssinne och analytiska förmåga gör att du ser samband och kan dra relevanta slutsatser. Vi söker dig som är prestigelös, samarbetsinriktad och trivs med att arbeta nära verksamheten - och som samtidigt gillar att kavla upp ärmarna när det behövs.
Vad erbjuder vi
Hos adCARE får du en central roll i en lönsam och växande koncern med korta beslutsvägar och ett starkt engagemang. Här finns utrymme att påverka affärsutvecklingen, bygga upp strukturer och driva förbättringsarbete. Vi tror på egna initiativ och ger dig goda möjligheter att växa tillsammans med oss.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar adCARE med SJR in Sweden AB. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer så tveka inte att engagera dig med din ansökan. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Malin Hjort på 0708-203479 alt. malin.hjort@sjr.se
