Advokat / Bitr. jurist

2025-10-01
Advokatcirkeln AB söker dig som är advokat eller jur.kand. med yrkeserfarenhet.
Advokatbyrån bedriver verksamhet i centrala Stockholm. Vi expanderar nu och söker en ny medarbetare. Hos oss blir du en del av ett trevligt team som präglas av samarbete och arbetsglädje. Vi ser gärna att du blir långsiktig tillsammans med oss.
Advokatbyrån är verksam inom de flesta rättsområden såsom brottmål, familjerätt, allmän civilrätt, utlänningsrätt m.m. Vi ser gärna att du har några års yrkeserfarenhet. Notarietjänstgöring är meriterande likaså arbete på advokatbyrå.
Du kommer att handlägga ärenden inom flera rättsområden, både självständigt och tillsammans med erfarna kollegor. Kvalificerad arbetslivserfarenhet efter juristexamen är ett krav. För att trivas bör du vara utåtriktad, engagerad och ha en bra känsla för service och att kunna prioritera i situationer med tidvis högt tempo.
Tjänsten omfattar heltid med lön enligt överenskommelse.
Till ansökan önskar vi en kortare personlig presentation, cv, referenser samt övrigt du vill lyfta fram. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@advokatcirkeln.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Advokatcirkeln AB
