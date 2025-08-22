Administratörer till receptionen i Sundsvall
Polismyndigheten, Polisregion Nord / Receptionistjobb / Sundsvall Visa alla receptionistjobb i Sundsvall
2025-08-22
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Nord i Sundsvall
, Härnösand
, Kramfors
, Sollefteå
, Ånge
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Västernorrland är indelat i tre lokalpolisområden: Medelpad, Norra Ångermanland och Södra Ångermanland. På polisområdesnivå finns en utredningssektion, grova brottsektion, sektionen för brott i nära relation, jourhavande förundersökningsledning, spaningssektion, bedrägerisektion samt stationsbefälsverksamhet. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Lokalpolisområde Medelpad ingår i polisområde Västernorrland. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Lokalpolisområde Medelpad söker nu två administratörer till receptionen i Sundsvall.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Receptionen är Polismyndighetens ansikte utåt och ofta den första kontakten för allmänheten. Verksamheten är både en myndighetsutövning och en servicefunktion med tillgänglighet för såväl extern som intern service. Att arbeta som administratör i reception är ett betydelsefullt arbete i att stärka förtroendet för polisverksamheten genom att ha engagemang, kvalitet och säkerhet i handläggningen av ärenden kombinerat med effektivitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att:
• handlägga såväl ansökningar som utlämningar av pass och nationella ID-kort
• ta emot och registrera anmälningar från allmänheten
• hantera hittegods
• ta emot tillståndshandlingar och inlämnade vapen
• vid behov vara behjälplig med att utföra andra arbetsuppgifter i lokalpolisområdet kopplat till stöd/service
Tjänsten innebär att du kommer att genomgå en nationell RES-grundutbildning för pass-och ID hantering, förlagt till dagtid under fem utbildningsdagar samt fyra dagars handledning. En godkänd utbildning är en förutsättning för den fortsatta anställningen. Annan lokal utbildning kan också förekomma.
Arbetstiden i receptionen är framförallt förlagd under dagtid, däremot kan det förekomma kvällsarbete samt arbete på veckoslut. Vid behov kan tjänstgöring komma ske vid annan ort i länet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• godkänd gymnasieexamen
• minst två månader sammanhängande och relevant arbetslivserfarenhet inom receptionsarbete eller motsvarande såsom att ta emot besökare/gäster, sköta in och utpassering, besvara inkommande telefonsamtal och mejl. Erfarenheten ska vara max fem år tillbaka i tiden
• erfarenhet av arbete med digitala system och vana att använda datorn som arbetsverktyg
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• körkort B (manuell växel)
Det är meriterande om du även har:
• minst ett års erfarenhet av övriga administrativa arbetsuppgifter som arbetsgivaren anser relevanta för tjänsten
• erfarenhet av arbete inom polisen, annan myndighet eller offentliga förvaltningar som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• kunskap/färdighet gällande polisiära datasystem såsom RES, hittegods, RAR och Durtvå
• arbetat med passhandläggning inom Polisen
• ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska
• godkänd och giltig utbildning i RES
Personliga egenskaper
Som administratör inom receptionen ställs det krav på engagemang, tillgänglighet och effektivitet. Då arbetstempot växlar så tror vi att du är en person som trivs och drivs av detta samtidigt som det inte påverkar din noggrannhet eller kundbemötande. Vi tror vidare att du har ett serviceinriktat och flexibelt förhållningssätt samt en god samarbetsförmåga. Då arbetet är utåtriktat och med daglig kontakt med människor fäster vi stor vikt vid din kommunikativa förmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Sundsvall
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2, arbetstiderna är till största del förlagda till dagtid men kvällspass förekommer.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Administratör reception
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273461/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Nord Kontakt
Rekryterande chef
Robert Svedberg robert.svedberg@polisen.se 010-568 02 63 Jobbnummer
9470342