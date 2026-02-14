Administratör utvecklare

Haba AB / Organisationsutvecklarjobb / Järfälla
2026-02-14


Vi söker en administratör utvecklare som kan stötta verksamheten i det dagliga arbetet.

Arbetsuppgifterna består bland annat av:
* Hantering av e-post och dokument
* Registrering och arkivering
* Fakturering och administration
* Kontakt med kunder och leverantörer
* Stöd till projektledning

Kvalifikationer
* Gymnasieutbildning
* Grundläggande datorvana
* Noggrann och ansvarstagande

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev via e-post. Urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: ibbe_colling@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Haba AB (org.nr 559266-4485)

Jobbnummer
9743098

