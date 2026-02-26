Administratör till utredningsenhet vuxen
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Som administratör på utredningsenhet vuxen får du möjlighet att bidra till ett viktigt och meningsfullt socialt arbete. Du kommer att arbeta med flera olika stimulerande arbetsuppgifter och uppdraget som administratör är en viktig och central del i arbetet vi gör tillsammans. Vi är en enhet i framkant och som aktivt arbetar med förbättringar och utveckling.
Vi är 33 medarbetare fördelat på enhetschef, förste socialsekreterare, specialisthandläggare, socialsekreterare, HVB-samordnare, behandlare/vägledare samt administratörer. Enheten arbetar med målgruppen vuxna över 18 år med skadligt bruk eller beroende, behov av skydd eller insatser kopplat till hot om våld (ej VINR), avhoppare och eller med annan social problematik.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Du är en av två administratörer på enheten och ni har både gemensamma och enskilda arbetsuppgifter.
En stor del av det vardagliga arbetet är att ge administrativt stöd till alla på enheten, exempelvis genom att registrera beslut och andra handlingar i verksamhetssystemet Treserva, akt hantering och att ha ansvar för enhetens funktionsbrevlåda.
I uppdraget ingår även hantering av fakturor, att rapportera in uppgifter till andra myndigheter samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter som administratör.
Du kommer att arbeta nära dina kollegor på enheten och med servicekänsla och flexibilitet även kunna ta emot andra uppdrag som inkommer. Du kommer även samarbeta med andra administratörer inom avdelning individ, familj och arbete.
Som nyanställd ger vi dig goda förutsättningar för att växa i din yrkesprofession. Du kommer tilldelas en mentor och ingå i enhetens introduktionsprogram.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Administrativ utbildning på gymnasienivå eller högskolenivå.
* Minst ett års erfarenhet i en administratörs roll som har varit serviceinriktad
* God vana att jobba med digitala verktyg.
* Mycket goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt
* Erfarenhet av verksamhetssystemen Treserva och Proceedo
* B-körkort
För att lyckas i rollen är du:
* Strukturerad - Du har förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
* Samarbetsorienterad I ditt samarbete med andra har du ett prestigelöst förhållningssätt. Du ser värdet i lagarbete, bygger förtroende och bidrar till ett positivt och inkluderande.
* Lösningsorienterad - Du har en förmåga att hitta lösningar på uppkomna problem.
* Flexibel Du anpassar dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304644". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Enhetschef
Carolina Gidlundh carolina.gidlundh@gavle.se 026-17 87 26 Jobbnummer
9764751