Administratör till Telge Återvinning!
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2025-08-22
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Södertälje
, Sundbyberg
, Stockholm
, Solna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Telge Återvinning söker en noggrann administratör som är van att hantera många saker samtidigt. Här erbjuds du en trygg arbetsplats och blir en del av ett härligt team. Vi jobbar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som administratör hos Telge Återvinning kommer du att vara spindeln i nätet och ansvara för att väga lastbilar, administrera information i olika system och ge support till kunder och maskinister. Du kommer att arbeta i ett team med god stämning och rapportera till produktionschefen. Du kommer arbeta närmst en kollega som också ansvarar för vågen och ingå i ett kontor med 30-40 kollegor.
Detta är ett uppdrag på heltid där arbetstiderna ligger mellan kl 7:00 - 16:00 där du kommer arbeta på plats.
Du erbjuds:
• Vi erbjuder en trygg arbetsplats med goda möjligheter att påverka samhället och utvecklas. Här får du arbeta i en framtidsbransch med engagerade kollegor.
• Det är ett långsiktigt konsultuppdrag med start på 6 månader med möjlighet till förlängning eller överrekrytering.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Du kommer att väga lastbilar, fylla i excelfiler och administrera information i olika program. Det är runt 250 vägningar per dag där du ansvarar för att det är rätt material som går in och går ut.
• Väga lastbilar
• Fylla i excelfiler
• Administrera i program
• Kundkontakt
• Hantera telefon och radio
VI SÖKER DIG SOM
• Har grundläggande administrativ erfarenhet samt är van vid att ha kontakt med kunder
• Har god datorvana, inklusive Excel
• Talar flytande svenska i tal och skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Har en god förmåga att hantera många uppgifter samtidigt
• Krav på körkort
För att lyckas i rollen ska du kunna hålla många saker i luften samtidigt samt vara noggrann. Du ska kunna ta människor och hantera dessa. Det är en social tjänst där du kommunicerar med lastbilschaufförer, maskinister och interna kollegor.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113994". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9471347