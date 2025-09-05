Administratör till myndighet i Örebro - deltid
2025-09-05
Vill du bidra till ett viktigt samhällsuppdrag och samtidigt arbeta i en strukturerad och varierad administrativ roll? Nu söker vi en noggrann och serviceinriktad administratör till en myndighet i Örebro - där du blir en central del i planeringen och genomförandet av en omfattande övningsserie inom civilt försvar.Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Perido söker nu en administratör till en myndighet i Örebro. Under 2025 - 2027 pågår en övningsserie inom civilt försvar som består av såväl kunskaps- som övningsaktiviteter. Myndigheten behöver nu förstärkning i form av en noggrann administratör som kan hjälpa i arbetet med såväl planering, genomförande och uppföljning av övningsserien. Detta är en tjänst som omfattar 25%, dvs ca 10 timmar i veckan.Arbetsuppgifter
I rollen som administratör blir du ett viktigt stöd för övningsledningen. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Hantera den omfattande dokumentationen som övningsplaneringen innebär, till exempel dokumentera möten och skriva minnesanteckningar
Sammanställa och distribuera olika presentationer och inbjudningar
Stötta övningsledningen med framtagande av material, underlag och instruktioner inför och efter möten och planeringskonferenser
Bistå övningsledningen i sammanställningen av rapporter efter övningen
Dina egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som gillar ordning och struktur och har lätt för att prioritera mellan olika uppgifter. Du är serviceinriktad och flexibel, med förmågan att hantera både administrativa uppgifter och uppgifter som kräver viss sakkunskap inom civilt försvar. Du uttrycker dig tydligt i skrift och har lätt för att sammanställa presentationer och material på ett professionellt sätt. Avslutningsvis vi tror att du är en noggrann lagspelare som motiveras av att bidra till ett viktigt samhällsuppdrag.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Ha arbetat med arbetsuppgifter inför, under och efter övningar som hanterar höjd beredskap
God förmåga och vilja att hantera såväl administrativa saker som uppgifter som kräver sakkunskap inom området civilt försvar
Mycket god organisationsförmåga och stor vana att strukturera och prioritera arbetsuppgifter
Ha god förmåga att kommunicera framför allt skriftligt, samt kunskap i att sammanställa snygga presentationer och material utifrån givna mallarTjänstens omfattning och tillträde
Deltid 25%, konsultuppdrag till och med 2026-04-30. Start omgående.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35430 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35430". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9495426