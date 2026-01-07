Administratör till Luftvärnsregementet
OM TJÄNSTEN
Har Du ett intresse för administration, är självständig, driven och lösningsorienterad? Trivs du
i en roll där du får stödja andra samt driva egna projekt? Vill du ha ett stimulerande arbete där
varje dag kan se olika ut? Då kan du vara den administratör som Luftvärnsregementet nu
söker.
Luftvärnsregementet i Halmstad har en spännande och utvecklande tid framför sig med
införande av nya vapensystem och ökade personalvolymer. Nu söker vår regementsstab en
administratör till genomförandeavdelningen. Du kommer att vara en viktig del i det dagliga
arbetet och jobba på en avdelning med en härlig teamkänsla. Tillsammans arbetar vi med att
skapa en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö där medarbetare trivs.
HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
I rollen som administratör kommer du att arbeta nära stabschefen och genomförandechefen
och stödja regementsledningen och verksamheten med administrativa arbetsuppgifter. Du
kommer exempelvis ansvara för regementsstabens personaladministration och stödja vid
användandet av stödsystem Emilia och Vidar. Du kommer också utbilda kollegor i de
administrativa stödsystemen.
Du kommer tillsammans med din närmsta chef och övriga kollegor arbeta med att
effektivisera samt utveckla nya och befintliga arbetssätt.
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har en förmåga att prioritera och självständigt
lösa dina arbetsuppgifter. Du kommer att ha ett stort eget ansvar vilket kräver att du driven,
kan ta egna initiativ och verkar för utveckling och förbättring inom ditt arbetsområde. Som
person är du en lagspelare som är öppen för snabba förändringar och omprioriteringar, du är
stresstålig och flexibel samt att dina värderingar stämmer överens med Försvarsmaktens
värdegrund och uppförandekod.
Då du i ditt dagliga arbete kommer att stödja såväl chefer som medarbetare ser vi att du har ett
konsultativt förhållningssätt, är lyhörd och har en god samarbetsförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Goda IT-kunskaper
• B-körkort
MERITERANDE
• Genomfört militär grundutbildning och eller arbetat i Försvarsmakten.
• Du har en god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och
engelska
• Erfarenhet av arbete i intranät
• Erfarenhet av arbete i SharePoint
• Erfarenhet av att arbeta med Försvarsmaktens stödsystem Emilia och Vidar
ÖVRIGT
Tjänsten är en civil tillsvidareanställning med sex månaders provanställning med placering på
Luftvärnsregementet i Halmstad. Resor förekommer i tjänsten. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Lägsta inplacering för denna befattning är 29 350kr.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
UPPLYSNINGAR OM TJÄNSTEN KAN LÄMNAS AV
Mathias Johansson, Chef G3 Lv 6
Telefonnummer: 010-825 10 00
Mail: mathias.johansson@mil.se
SEKO: Jörgen Stehn
OFR/S: Senadin Sela
OFR/O: Axel Tanner
SACO: Patrik Hansén
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på 010-825 10 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev
där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9670281