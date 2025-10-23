Administratör till ledande logistikföretag
OnePartnerGroup Norr AB / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2025-10-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Norr AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du jobba i en roll där administration möter operativ verklighet? Vi söker nu en flexibel administratör till vår kund inom logistik i Luleå - perfekt för dig som gillar variation och att vara nära verksamheten.
Om rollen
Som administratör får du en varierad vardag där du främst arbetar med sedvanliga administrativa arbetsuppgifter såsom orderhantering, rapporter, registrering och kundsupport. Samtidigt är du en viktig lagspelare som vid behov kan hoppa in i terminalen och hjälpa till praktiskt när flödet ökar.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av administration
Trivs i en miljö med tempo och samarbete
Har ett prestigelöst mindset och gillar att bidra där det behövs
Är strukturerad, serviceinriktad och lösningsfokuserad
Lätt för att lära dig nya system
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har god datorvana
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du inkommit med din ansökan kommer vår AI-assistent att ta kontakt med dig för en första avstämning och går du vidare kommer du att bli kontaktad för en personlig intervju. Vi använder oss av tester, referenstagning och bakgrundskontroller i våra processer för att säkerställa kvaliteten. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Johan Söderlind på johan.soderlind@onepartnergroup.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476), https://www.onepartnergroup.se/ Kontakt
Johan Söderlind johan.soderlind@onepartnergroup.se Jobbnummer
9571547