Administratör till Familjerätten i Göteborg
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-05-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Letar du efter en spännande och varierad administratörstjänst i centrala Göteborg? Då har du hittat rätt!
Vi söker nu en serviceinriktad och engagerad administratör till Familjerätten och Familjestödsenheten, som är en del av socialförvaltningen Centrum men som servar hela Göteborg.
Familjerätten handlägger ärenden som handlar om vårdnad-, boende- och umgängesfrågor samt faderskap/föräldraskap och adoption. Familjestödsenheten innefattar Familjerådgivningen och samarbetssamtal för separerade föräldrar. Som en av tre administratörer blir du en viktig nyckelperson för att få verksamheterna att fungera. På Familjerätten har vi idag två enhetschefer, tre 1:e familjerättssekreterare och ett 30-tal familjerättssekreterare. På Familjestödsenheten arbetar en enhetschef, 9 familjerättssekreterare med samarbetssamtal och 10 familjerådgivare. Vi har tre administratörer till våra verksamheter som är anställda på Familjerätten.
Som administratör arbetar du för att stödja både våra chefer och medarbetare på olika sätt, bland annat i vårt faktura- och beställningsprogram Proceedo och socialtjänstens dokumentationssystem Treserva. Våra administratörer administrerar och hanterar fakturor samt löpande beställningar. De tar emot uppdrag från tingsrätten och lägger upp dem som ärenden i Treserva samt tar emot digitala ansökningar om informationssamtal, samarbetssamtal och avtal. I det administrativa uppdraget ingår även att hantera de handlingar som ska förvaras i och gallras ur vårt arkiv. Administratörerna gör även bokningar för konferenser, resor och större utbildningar. En del arbetsuppgifter handlar våra lokaler såsom passersystem, felanmälningar, kommunikation med hantverkare och post/leveranser.
Administratörerna ansvarar även för vår reception. Våra besökare är föräldrar och barn och det är vanligt med besökare som befinner sig i någon slags kris. I receptionen svarar de på frågor om våra verksamheter och uppdrag samt hänvisar besökare till rätt instans. I tjänsten som administratör ingår också en del service som tex. göra diverse inköp. Tjänsten innehåller många olika typer av arbetsuppgifter och det är viktigt att du är flexibel och gillar bredden i det.
Ibland krävs det att du ställer om och stöttar upp andra kollegor eller andra verksamheter under perioder och utifrån detta kan även andra arbetsuppgifter tillkomma utöver de ordinarie.Publiceringsdatum2026-05-05Kvalifikationer
Du som söker behöver ha en utbildning med inriktning mot administration på minst gymnasial nivå.
Du behöver även ha erfarenhet av arbete med administration och ha erfarenhet av att arbeta i olika administrativa system.
Du behöver även ha mycket god svenska i tal och skrift.
Du har goda datorkunskaper och erfarenhet av hela Office-paketet (Word, Outlook osv.) och en förmåga av att på ett smidigt sätt lära dig nya system.
Vi ser det även som ett krav att du har tidigare arbetslivserfarenhet av något slags serviceyrke där du har arbetat utåtriktat.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet där du kommit i kontakt med personer som får stöttning av socialtjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vem är du?
Först och främst söker vi dig som är serviceinriktad. Du är positiv, lösningsfokuserad och vill hjälpa till. Du är uppmärksam i ditt bemötande och erbjuder snabb och smidig service.
Som administratör hos oss är det även viktigt att du är både strukturerad och noggrann. Du arbetar fokuserat och bryr dig om detaljer. Du ser till att arbetet blir rätt gjort, du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Du behöver även vara duktig på att samarbeta genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Slutligen behöver du även vara flexibel och kunna ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt, planering och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Stämmer detta in på dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan! Om företaget
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Centrum Kontakt
Enhetschef
Jenny Anberg jenny.anberg@socialcentrum.goteborg.se Jobbnummer
9891632