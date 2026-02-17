Administratör till Ängskolan F-9
2026-02-17
Skoladministratör till Ängskolan F-9 i Sundbyberg
Vi söker dig som vill ta över en central och betydelsefull roll i vår verksamhet som administratör. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och vara med och forma framtiden tillsammans med oss på Ängskolan.
Om Ängskolan
Ängskolan är en kommunal F-9-skola med cirka 1 000 elever, centralt belägen i Sundbyberg med mycket goda kommunikationer. Skolan är uppdelad i två byggnader - Viggen och Gula huset - som tillsammans delar en gemensam skolgård med multiarena. Vår verksamhet präglas av en helhetssyn där trygghet, arbetsglädje, struktur och respekt utgör grunden för lärande och utveckling.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Som skoladministratör är du en viktig stödfunktion i skolans dagliga arbete och har en central roll i kontakten mellan elever, vårdnadshavare, personal och skolledning. Du arbetar nära rektor och biträdande rektor med både planerade och mer akuta administrativa uppgifter.
I tjänsten ingår bland annat:
• Vikarietillsättning och korttidsbemanning
• Elevadministration såsom registrering, betygshantering, dokumentation och schemaanpassningar
• Hantering av arbetstider och personaladministration
• Arbete i skolans digitala system såsom InfoMentor, Skola24, Teams, Visma, Raindance och Indra
• Bokningar, beställningar, vikarieanskaffning samt kontakter med myndigheter och externa aktörer
• Telefon- och posthantering, arkivering samt ekonomiadministration
Eftersom vikarietillsättning ingår i tjänsten börjar arbetstiden kl. 07.00.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har utbildning inom administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Har erfarenhet av administrativt arbete inom skola
• Har erfarenhet av att arbeta i digitala administrativa system
Meriterande:
• Pedagogisk utbildningDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara serviceinriktad, strukturerad och lösningsfokuserad. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, är trygg i din yrkesroll och kan hantera ett varierande arbetstempo. Som "spindeln i nätet" är du relationsskapande, samarbetsinriktad och bidrar till en positiv och stabil arbetsmiljö även när mycket händer samtidigt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten är en tillsvidare anställning på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Ansök senast den 3 mars 2026.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Välkommen med din ansökan!
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
Individuell Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Biträdande rektor
Daniel Nilsson daniel.nilsson@sundbyberg.se 08-7068942 Jobbnummer
9748719