Administratör på deltid
2026-06-02
Som administratör på deltid blir du en viktig del av vårt team och bidrar till att verksamheten fungerar smidigt. Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och trygg i ditt administrativa arbete. Rollen passar den som vill arbeta flexibelt och bidra till förbättrade processer i en stödjande funktion.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Vår kund är ett lokalt förankrat företag i Umeå som verkar inom tillverkande industri. Verksamheten präglas av kvalitet, hållbarhet och kundanpassade lösningar, där god struktur och fungerande logistik är viktiga delar av vardagen.
I rollen som administratör kommer du att stötta organisationen med löpande administrativa uppgifter. En viktig del av arbetet handlar om att boka frakter och hantera kontakter kopplade till logistik. Eftersom det är en mindre organisation kan även andra typer av uppgifter förekomma, vilket gör att vi söker dig som har lätt för att hugga i där det behövs.Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter kan vara att:
Boka och administrera frakter
Hantera enklare logistikrelaterade frågor
Arbeta i olika administrativa system
Stötta kollegor med löpande kontors- och administrationsuppgifter
Ta ansvar för uppgifter som behöver lösas i det dagliga arbetet
Vem söker vi?
Vi söker dig som har god datorvana och tidigare erfarenhet av administration. Har du dessutom arbetat med fraktbokningar, logistik eller liknande arbetsuppgifter är det mycket meriterande.
Som person är du flexibel, ödmjuk och prestigelös. Du trivs med att arbeta självständigt och har förmågan att komma vidare även när instruktionerna inte alltid är helt detaljerade. Samtidigt är du noggrann, ansvarstagande och har en hjälpsam inställning gentemot både kollegor och externa kontakter.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har god datorvana
Har erfarenhet av att boka frakt eller arbeta med logistik
Avslutad gymnasial utbildning
Vi erbjuder
En deltidstjänst i en engagerad arbetsgrupp där du får möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt. Vi erbjuder introduktion, stöd från erfarna kollegor och ett inkluderande arbetsklimat med fokus på lärande och kvalitet.
Praktisk information
Placering: Umeå Omfattning: Deltid 50% med beläggning enligt överenskommelse Tillträde: Så snart som möjligt Period: Omgående och pågår fram till vecka 39 (sommarstängt mellan vecka 28-31).
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan tillsättas innan sista annonsdag. Vänta därmed inte med din ansökan, varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivare Poolia AB
https://karriar.poolia.se
