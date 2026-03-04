Administratör med bil- och utrustningsansvar till Stenungsund
Statens Jordbruksverk / Administratörsjobb / Stenungsund Visa alla administratörsjobb i Stenungsund
2026-03-04
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Jordbruksverk i Stenungsund
, Lilla Edet
, Göteborg
, Vänersborg
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Distriktsveterinärerna arbetar på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
På Distriktsveterinärerna i Stenungsund är vi ett blandat gäng med veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare som hjälps åt att ta hand om våra kunder. Mixen av olika åldrar, erfarenhet och kompetens gör att vi är ett härligt team som kompletterar varandra bra. Här finns alltid någon att fråga, få stöd av eller bolla idéer med. Distriktet består av två mottagningar, en i Stenungsund och en mindre smådjursmottagning i Lilla Edet. I vår bilpark har vi för närvarande 7 bilar.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Nu söker vi en nyckelperson till vår mottagning. Den vi söker kommer att bidra till att effektivisera verksamhetens flöden via sitt arbete med skötsel av bilpark, medicinsk/administrativ utrustning, samt lokaler.
Ansvaret för bilparken innefattar bokning och leverans av bilarna till service, reparationer och däckbyten, packning och städning av bilar samt daglig kontroll av bilarnas status. Att vidareutveckla arbetet med att effektivisera mottagningens rutiner kring bilpackning och bilvård ingår också i tjänsten.
Till den här tjänsten söker vi någon som är praktiskt lagd och kan utföra enklare vaktmästeri i form av underhåll av lokaler samt utrustning och maskiner på mottagningen, även efter hand utveckla administrativa rutiner kring detta. I början av din anställning får du introduktion kring detta av kollegor på arbetsplatsen, även leverantörerna av maskinerna och utrustningen är behjälpliga kring hur man sköter underhållet. Exempel på utrustning kan vara labutrustning, sterilutrustning, röntgen mm.
Inventering och beställningar av förbrukningsmaterial, foder och viss utrustning kommer vara en del av dina arbetsuppgifter.
Administrativ vana är viktigt då framtagning, förvaltning och uppföljning av alla typer av lokala rutiner och dokument är en vanligt förkommande arbetsuppgift. Djurägarkontakt via mail och telefon är också en del av det dagliga arbetet liksom post-, varu- och pakethantering.
I arbetsuppgifterna ingår dagligen hygienarbete i form av städ, sterilarbete och tvätt.
Att hjälpa till med marknadsföring via sociala medier och framtagande av kommunikativt material kan vara en del av tjänsten om intresse och kompetens finns.
Arbetstiderna kommer att vara ca 7.00 - 16.00.Kvalifikationer
Den vi söker har B-körkort, datorvana och tidigare erfarenhet av administrativt arbete. Har du erfarenhet inom reception eller telefoni är det meriterande liksom tidigare erfarenhet av arbete inom djursjukvård.
Då hantering av teknisk utrustning ingår i tjänsten är erfarenhet av tekniskt arbete meriterande.
Vi söker dig som är strukturerad och gillar att lösa problem för att förbättra för verksamhet och kollegor. Med din goda kommunikativa förmåga bidrar du till ett gott samarbete så att vi gemensamt når uppsatta mål. Du värdesätter teamarbete samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-04058/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151) Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydväst Kontakt
Teamledare
Amanda Elzer amanda.elzer@distriktsveterinarerna.se 010-1229251 Jobbnummer
9776915