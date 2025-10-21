Administratör kundtjänst
Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg / Backofficejobb / Skövde
2025-10-21
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg i Skövde
, Götene
, Hjo
, Falköping
, Mariestad
eller i hela Sverige
Avfall & Återvinning Skaraborg är ett kommunalförbund med Essunga, Falköping, Hjo, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner som medlemmar. Vår huvuduppgift är att ansvara för insamling och behandling av hushållsavfall. Vi är en politiskt styrd organisation med ledamöter från medlemskommunerna.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Då förbundet står inför flera större införandeprojekt behöver vi nu förstärka back-office-funktionen i vår kundtjänst. Vår kundtjänst hanterar allt från myndighetsfrågor till internt stöd och kundservice. Som administratör på Avfall & Återvinning Skaraborg ingår du i ett team av administratörer som sitter centralt placerad i organisationen.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Svara på frågor som gäller sophämtning, matavfallssortering, sortering, avfallstaxa, avfallsföreskrifter etc.
* Ärendehantering som kan avse abonnemangsändringar, uteblivna tömningar och andra reklamationer etc.
* Hantera fakturafrågor, ägarbyten, kontakt med extern aktör som sköter vår påminnelse och kravhantering, hantera e-fakturaregister etc.
* Ta fram statistik.KvalifikationerKvalifikationer
* God vana i Office 365 (word och excel i första hand)
Meriterande:
* Administrativ utbildning
* Erfarenhet av ekonomisystem, ärende- och kundsystem såsom EDP-Future
Som person är du självgående och tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är strukturerad och gillar ordning och reda, har ett positivt och lösningsinriktat arbetssätt. Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift på ett strukturerat och tydligt sätt. Vi arbetar aktivt med att ha ett professionellt och gott bemötande och vi söker dig som snabbt kan anpassa dig till förändrade förutsättningar. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i urvalet till tjänsten. Ersättning
Enligt avtal.
Detta är ett heltidsjobb.
Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg
(org.nr 222000-1206) Arbetsplats
Avfall & återvinning Skaraborg
Enhetschef kundtjänst
