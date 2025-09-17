Administratör inom säkerhetsskydd
Försvarets Materielverk / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Nu söker vi en administratör med administrativ erfarenhet inom säkerhetsskydd som har ett starkt intresse för administrativa uppgifter. Vill du arbeta på en kvalificerad säkerhetsskyddsavdelning med syfte att bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
I rollen som administratör av registerkontroller på vår säkerhetsskyddsavdelning kommer du arbeta med att stödja verksamheten med hanteringen av FMV:s samtliga registerkontroller. Det innebär administrering av myndighetens och till myndighetens avtalade leverantörers samtliga registerkontroller.
Dina främsta uppgifter kommer vara att ta emot post, granska underlag, administrera fysiska underlag till databas, skicka återrapporteringar samt vara i dialog med kravställare inom myndigheten och leverantörer.
Hos oss blir du del av ett positivt och kunnigt team som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. I teamet har du en kollega som kommer arbeta med liknande arbetsuppgifter.
Tjänsten ställer krav på att arbetet utförs på plats samtliga arbetsdagar, men med planering kan visst arbete ske på distans.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av relevant administrativt arbete inom säkerhetsskydd på myndighet. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har erfarenhet av dokumenthantering och diarieföring inom offentlig verksamhet. Tjänsten ställer krav på att dina kunskaper i svenska och engelska är goda, i så väl tal som skrift.
Det är meriterande om du har utbildning inom säkerhetsskydd som vi bedömer som relevant. Utbildning inom personalsäkerhetsområdet ser vi också som en fördel, men det är inget krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom personalsäkerhetsområdet. Har du tidigare erfarenhet av administrativt arbete med stort inflöde tror vi det kommer hjälpa dig i ditt arbete hos oss. Vi ser positivt på om du har kunskap om säkerhetsskyddslagen.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Då du kommer administrera ett stort inflöde av registerkontroller så är det viktigt att du är noggrann och strukturerad i ditt arbete, samt att du är uthållig och stabil där du behåller lugnet i stressade eller pressade situationer och arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Du driver dina processer framåt och är självgående i ditt arbete.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Säkerhetsskyddsavdelningen ställer krav, kontrollerar, utbildar och stödjer FMV inom området säkerhetsskydd. Målet med säkerhetsskyddsverksamheten är att uppnå en väl avvägd säkerhet och att skyddet upprätthålls för tillgångar, verksamheter och leveranser.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-10-08.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är: SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 40 00.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Joss Edquist via FMV:s växel: 08-782 40 00. Kontakta Caroline Lyngen vid frågor om rekryteringsprocessen på caroline.lyngen@fmv.se
.
#LI-Onsite
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9513718