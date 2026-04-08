Administratör
2026-04-08
Dina arbetsuppgifter
Är du en noggrann administratör som trivs med kundkontakt och vill spela en central roll i en verksamhet med högt tempo? Nu söker vi en engagerad kollega till Peab Asfalts Oljeavdelning i Ängelholm för ett konsultuppdrag med start i mitten av maj.
I rollen som administratör på Oljeavdelningen blir du navet i vår bränsleservice inom Peab-koncernen. Du ansvarar för hela kedjan från orderhantering via telefon och mejl till fakturering och statistiksammanställning. Vi söker dig som snabbt sätter dig in i nya system, har ett genuint driv och behåller lugnet även när du har många bollar i luften.
Omfattning: Föräldravikariat på heltid
Period: maj till oktober
Placering: Valhall Park, Ängelholm.
Arbetstider: 07:30-16:00 (Telefontid till 15:30).
Distansarbete: Möjlighet till distansarbete ca en dag i veckan.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en positiv, pigg och tillmötesgående person med hög social kompetens. Eftersom du arbetar i ett litet team och har daglig kontakt med både kunder och leverantörer, är det viktigt att du är en lagspelare som sprider god energi omkring dig. Vi söker dig som är självgående och initiativtagande - du väntar inte på att arbetsuppgifterna ska komma till dig, utan ser vad som behöver göras. Du har ett öga för detaljer (noggrannhet är A och O vid fakturering och statistik) samtidigt som du kan hantera perioder av högt tempo utan att tappa fokus. Ett genuint intresse för att göra ett bra jobb och en vilja att snabbt sätta dig in i verksamhetens behov är nyckeln till att lyckas hos oss.
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du bifoga ditt CV i din ansökan. Önskar du även skicka med ett personligt brev eller annan kompletterande information kring din ansökan ber vi dig lägga med det i samma dokument, t.ex. som en inledning på ditt CV. Att vara konsult: Randstad Professional är karriärpartnern som hjälper dig att hitta rätt jobb, brinna för det du gör och utveckla din karriär. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Med tillgång till ett brett utbud av möjligheter, ett stort globalt nätverk och vår utpräglade specialisering är vi din vägledande partner som hjälper dig att bygga en givande karriär.
Ansvarsområden
Utföra orderhantering från kunder via både mejl och telefon
Hantera kontorsadministration, inklusive fakturering och kontakt med olika leverantörer
Genomföra attestkontroll av inkommande fakturor
Välja och ha eget ansvar för kontakt med olika leverantörer vid inköp
Sammanställa intern och extern statistik
Verka i enlighet med företagets policyer och bidra till en god intern samverkan i teametKvalifikationer
slutförd gymnasial utbildning
kunskap inom administration och grundläggande företagsekonomi
erfarenhet från en liknande administrativ befattning
goda kunskaper i Microsoft Office och förmåga att snabbt lära dig nya affärssystem
erfarenhet av system som Simma, Opto eller C5 är meriterandeOm företaget
PEAB Asfalt AB
Randstad Professional är specialiserade inom kvalificerade yrkesroller och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är akademiker eller specialist. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
262 37 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Peab Asfalt AB Kontakt
Kristin Svensson kristin.svensson@randstad.se +46707932204
