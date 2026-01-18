Administratör
Water Company i Sverige AB / Receptionistjobb / Vara
2026-01-18
Vi söker dig som trivs att arbeta självständigt och är en klippa på att se detaljer och vara noggrann. Som Administratör på Water Company kommer du dagligen ha kontakt med företagets kunder, där du bland annat kommer att svara på frågor via telefon och mail. Du kommer även hjälpa och stötta våra egna service tekniker i deras dagliga rutiner.Publiceringsdatum2026-01-18Dina arbetsuppgifter
Administrera inkommande samtal och epost
Fakturering och lättare bokföring
Hantera kundregister och körschemanKvalifikationer
Vi söker dig som behärskar svenska väl i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet
Har stor social kompetens, då du har daglig kontakt med kunder och service tekniker.
Som person är du noggrann och effektiv. Rollen kräver att du är strukturerad, löser problem och arbetar metodiskt.
Du är en lagspelare och tycker om att skapa och bibehålla goda relationer med såväl kollegor som kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: info@watercompany.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Water Company i Sverige AB
(org.nr 556481-9364)
Kungsgatan 36 (visa karta
)
534 34 VARA Arbetsplats
Water Company, Huvudkontor Jobbnummer
9690181