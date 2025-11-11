Administratör
Om arbetsplatsen
Musik- och kulturskolans 40 drivna och engagerade medarbetare har i uppdrag är att bidra till en meningsfull fritid och ge utbildning i konstnärliga ämnen, i första hand för målgruppen barn och unga upp till 19 år.
Musik- och kulturskolan bedriver frivillig undervisning inom musik, rytmik, dans, teater och bild & form.
Musik- och kulturskolan driver också öppen verksamhet och ansvarar i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen för löpande kulturaktiviteter inom baskulturutbudet från förskolan till årskurs 6. Musik- och kulturskolan, inklusive den uppdragsbaserade danspedagogiska verksamheten Danspoolen, samverkar också med, och säljer tjänster till andra aktörer både internt och externt. Musik- och kulturskolan har egna lokaler i Vänersborg, Vargön och Brålanda men har också verksamhet i grundskolor och andra lokaler i kommunen.
Ansvarsområde
Att säkerställa en effektiv och välfungerande administration och samordning av kulturskolans verksamhet, samt att vara ett stöd för pedagoger, ledning och externa samarbetspartners.
I rollen ingår ett brett spektrum av arbetsuppgifter där du får kombinera administrativa uppgifter med ekonomi, samordning och kommunikation. Du ansvarar bland annat för elevregistrering, antagning och köhantering samt ser till att vikarieanskaffning, statistikrapportering och dokumentation fungerar smidigt. Ekonomiarbetet omfattar fakturahantering, kontering och bokföringsordrar. Du stödjer ledningen i planering och uppföljning, samordnar interna och externa projekt och fungerar som kontaktperson gentemot skolor, föreningar och andra kulturaktörer. Du är också vårt ansikte utåt och besvarar frågor från vårdnadshavare, elever och allmänheten och bidrar till god kommunikation via exempelvis hemsida och sociala medier.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning, till exempel YH och/eller enstaka kurser vid högskola/universitet och som har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Meriterande är kunskap om och erfarenhet av kulturskoleverksamhet, samordning och projektledning och arbete i politiskt styrd organisation. Du behöver också god datorvana och erfarenhet av administrativa system, gärna SpeedAdmin, Heroma, Raindance och Microsoft 365.
Vi söker dig som är:
- Självgående och serviceinriktad.
- Strukturerad med god förmåga att planera och prioritera.
- Kommunikativ med god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling.
