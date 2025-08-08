Administratör
Karlsborgs kommun / Administratörsjobb / Karlsborg Visa alla administratörsjobb i Karlsborg
2025-08-08
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlsborgs kommun i Karlsborg
Vi söker dig som vill vara spindeln i nätet i vårt engagerade team, där ditt administrativa arbete lägger grunden för god service och hållbar samhällsutveckling!
Arbetsplatsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en verksamhet med en stor spännvidd innehållande enheterna gata/park, vatten- och avlopp, plan- och bygg, fastighet, kost samt lokalvård och tillhörande administrativa tjänster.
Tjänsten är placerad på samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggenhet. Arbetet styrs av byggnadsnämnden med ansvar för fysisk planering, bygglov och kartverksamhet. Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak att sköta plan- och byggenhetens expedition med löpande arbetsuppgifter såsom hantering och registrering av handlingar i verksamhetssystemet Nova, telefon- och mailkontakt med allmänheten, debitering, kontering av fakturor, handläggning av parkeringstillstånd, arkivering och arkivvård samt övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter.
Arbetet sker i nära samverkan med bygglovshandläggare och övrig personal på förvaltningen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har administrativ utbildning och har arbetat med administrativa uppgifter tidigare. Det är utöver det en fördel om du har arbetat med bygglovshandläggning.
Som person är du strukturerad och noggrann då det är viktigt att du håller hög kvalitet i ditt arbete samtidigt som du är effektiv. Vidare kan du uttrycka dig professionellt i både skriftlig och muntlig form. Vi ser också att du som söker har en god förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter, trivs med mycket eget ansvar och har en god förmåga att snabbt lära dig nya system.Övrig information
Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-298". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs kommun
(org.nr 212000-1629) Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Håkan Karlsson 0505-17295 Jobbnummer
9450512