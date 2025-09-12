Administratör 50% | Lernia | Finspång
2025-09-12
Vi söker nu en engagerad, strukturerad och serviceinriktad administratör till ett uppdrag inom kontorsservice hos vår kund i Finspång. Rollen passar dig som trivs med varierade arbetsuppgifter, har god struktur i ditt arbete och tycker om att vara en viktig del av det dagliga kontorsflödet.Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Tjänsten är på deltid (50 %) och arbetstiden är förlagd till dagtid.
Som administratör kommer du att ha en central roll i att stödja verksamheten med praktiska och administrativa uppgifter. Du är en person som gillar att ha många bollar i luften, är lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra. Vi söker dig som har goda administrativa färdigheter, är flexibel och har en naturlig känsla för service.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Boka resor och konferenser
• Ta emot och hantera besök
• Sköta posthantering
• Administrera inköpsordrar och fakturor
• Beställa och hantera passerkort, taggar och behörigheter i passersystem
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har en stark servicekänsla och en god förmåga att bygga relationer. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar strukturerat med god förmåga att prioritera. Du har ett genuint intresse för administrativa uppgifter och är en engagerad, hjälpsam och nyfiken person som snabbt sätter dig in i nya arbetsområden.
Vi söker dig som är flexibel, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har en god kommunikativ förmåga och en hög arbetsmoral, vilket gör att du bidrar positivt till både arbetsmiljö och resultat.
Formell kompetens
• Körkort B & tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (studier, annat arbete, F-skatt eller liknande).
Meriterande
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom administration och/eller kundservice
• Erfarenheter inom fakturering är meriterande
• God datavana
• Goda kunskaper i Officepaketet
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Detta är ett deltidsjobb.
