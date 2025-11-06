Administratör - Tolkförmedlare
2025-11-06
Tycker du om att arbeta med administration och service, ha kundkontakt och agera problemlösare på ett effektivt sätt? Då kan vi ha jobbet för dig!
Västmanlands Tolkservice söker en vikarierande tolkförmedlare för perioden 2026-01-26 till 2027-03-12.
Hos oss får du vara en del av ett gäng kompetenta kollegor som arbetar med kundservice och planering. Vi värdesätter kvalitet, pålitlighet, service och gott samarbete - värderingar som präglar både vårt arbetssätt och hur vi vill uppfattas av våra kunder och samarbetspartners.
Hur ser din arbetsdag ut?
Som tolkförmedlare på Västmanlands Tolkservice är du länken mellan kund och tolk. Du tar emot bokningar och svarar på frågor och är våra kunder och tolkar behjälpliga.
Du koordinerar tolkarnas uppdrag och ser till att vi levererar det kunden har beställt - i rätt tid och med rätt kompetens. Diverse administrativa sysslor ingår också löpande.
Vi söker dig som har:
gymnasieutbildning
Några års erfarenhet av administrativt arbete och gärna med växelfunktion
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
god datorvana och erfarenhet av att arbeta i Officepaketet
Det är meriterande om du har:
tidigare erfarenhet av kundorienterad verksamhet, främst via telefon
förmåga att stundtals arbeta i högt tempo Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad och kommunikativ - du trivs med att ge stöd och skapa bra kontakt med andra
Flexibel och ansvarstagande - du kan hantera flera uppgifter parallellt och ta egna initiativ
Samarbetsvillig - du bidrar till en positiv och hjälpsam laganda på ett prestigelöst sätt
Strukturerad och noggrann - du har lätt för att hålla ordning och skapa rutiner
Ditt jobb är att dagligen leverera god service till kunder tolkar och kollegor - service är din vardag.
Övriga upplysningar
Tjänsten är ett vikariat på heltid under perioden 2026-01-26 till 2027-03-12 med placering i Västerås.
Vill du veta mer?
Mejla sara.walsoe-pedersen@vastmanlandstolkservice.se
eller ring 021-130519. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
