Administratör - deltid, Kista

Vi söker en noggrann och serviceminded administratör för ett tidsbegränsat uppdrag med start omgående.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Registrera inkommande ärenden i interna system
Administrativt arbete av repetitiv/monotont slag
Säkerställa att information registreras korrekt
Vi söker dig som
Är noggrann och strukturerad
Trivs med monotona arbetsuppgifter
Har god servicekänsla
Är bekväm med dator och administrativa systemOm tjänsten
Omfattning: 10.00 - 15.00, måndag till fredag
Plats: Kista
Period: start omgående till mars/april, med möjlighet till förlängning
