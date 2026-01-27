Administratör - deltid, Kista

The Workers Of First Impression AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-01-27


Vi söker en noggrann och serviceminded administratör för ett tidsbegränsat uppdrag med start omgående.

Publiceringsdatum
2026-01-27

Dina arbetsuppgifter
Registrera inkommande ärenden i interna system

Administrativt arbete av repetitiv/monotont slag

Säkerställa att information registreras korrekt

Vi söker dig som

Är noggrann och strukturerad

Trivs med monotona arbetsuppgifter

Har god servicekänsla

Är bekväm med dator och administrativa system

Om tjänsten
Omfattning: 10.00 - 15.00, måndag till fredag

Plats: Kista

Period: start omgående till mars/april, med möjlighet till förlängning

Låter det intressant? Välkommen med din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7122933-1809517".

Arbetsgivare
The Workers Of First Impression AB (org.nr 559088-2394), https://career.thewofi.se
Kungsgatan 48 (visa karta)
111 35  STOCKHOLM

Arbetsplats
The Wofi AB

Jobbnummer
9706824

