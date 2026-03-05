Administrativ studentmedarbetare på deltid
2026-03-05
Tillsammans med vår kund söker vi nu en student som vill arbeta deltid som administratör under våren. Rollen passar dig som studerar och vill ha ett meriterande deltidsjobb där du får arbeta med administration och koordinering.
Om tjänstenI denna roll kommer du att arbeta med administration kopplad till en utbildning som vår kund nu lanserar för sina företagskunder. Utbildningen riktar sig till verksamheter som arbetar med transport och hantering av farligt gods på väg (ADR).
Ditt uppdrag blir att stötta i administrationen kring utbildningen, bland annat genom att hantera deltagarlistor och följa upp utbildningstillfällen i takt med att anmälningar börjar komma in. Du kommer att arbeta nära två kollegor som ansvarar för utbildningen och som introducerar dig till arbetsuppgifterna.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot och administrera anmälningar till utbildningen via formulär och mejl
Registrera deltagare i företagets utbildningssystem
Skicka ut information och inbjudningar till kursdeltagare
Uppdatera Excel-listor och följa upp statistik relaterad till utbildningen
Hjälpa till att följa upp vilka som har genomfört utbildningen
Vid behov hjälpa till att skicka ut kursintyg
Hantera enklare frågor från deltagare, exempelvis kring inloggning
Vi söker dig somStuderar på eftergymnasial nivå och kan arbeta cirka 50% från slutet av mars till midsommar
Har ett intresse för administrativa uppgifter och gillar att arbeta strukturerat
Har goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har haft ett administrativt extrajobb tidigare, men det är inget krav.
Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du trivs i en roll där du får arbeta självständigt med tydliga arbetsuppgifter, samtidigt som du vågar ta initiativ och kan söka svar hos kollegor på andra avdelningar vid behov. Samarbete och att hjälpa kollegor vid behov är två viktiga delar i rollen, något vi ser att du behöver trivas med för att lyckas i arbetet.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som konsult hos oss på OIO.
Omfattning: Cirka 50% (ca 2-2,5 dagar per vecka, med flexibilitet i hur dagarna fördelas)
Start: v.13- v.25, med möjlighet till förlängning över sommaren
Placering: Göteborg
Lön: Timlön
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Annonsen kan komma att stängas innan sista ansökningsdag om vi går vidare i urvalsprocessen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
