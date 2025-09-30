Administrativ samordnare
Region Jönköpings län / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
Måltid och Närservice
Vi söker dig som verkligen vill bli vår fasta punkt, vår spindel i nätet, när det gäller att ge administrativ service med allt vad det innebär av varierande uppgifter - både planerade och oplanerade samt att skapa ordning och reda.
Rollen som administrativ samordnare
Du samordnar och handlägger administrativa frågor och system inom Måltid och närservice. Du är sekreterare i lednings- och samverkansgrupperna, du är ansvarig IT-kontakt, hjälper till att ta fram informationsmaterial ex PowerPoint och du ansvarar för verksamhetens funktionsbrevlåda med mera. Du är även med och samverkar med enhetscheferna och andra i ledande roller inom Måltid och närservice.
Du bidrar till en kommunikativ organisation genom att skapa lättlästa sammanställningar efter ledningsgruppens möten, utöver vanliga protokoll och håller information uppdaterad på verksamhetens intranätsida. Du publicerar också vissa nyheter i regionens intranät, liksom nyheter där vi bl. a välkomnar nya medarbetare.
Din blivande arbetsplats
Du kommer att vara en viktig del i ledningsgruppen. Du kommer även tillsammans med andra administrativa samordnare få vara med och bidra till utveckling inom administrativa processer.
Läs om hur Verksamhetsstöd och service hjälper våra kunder, hur vi jobbar med kvalitet som strategi och värnar mänskliga rättigheter med mera https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/
Du som söker har flera års erfarenhet av att arbeta med administration åt chefer. Du har relevant eftergymnasial utbildning inom administrativ koordinering/samordning eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Digital kompetens och erfaren användare av digitala tjänster är ett krav. du är bra på att formulera dig i i skrift och kan tolka information korrekt. Erfarenhet inom offentlig sektor är meriterande.
God svenska i tal och skrift är ett krav.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Du är mån om att ge snabb service med gott bemötande och kvalitet. Tjänsten bygger i hög grad på självledarskap. Det är ofta du som initierar och genomför de olika arbetsuppgifterna inom ditt ansvarsområde. Därför behöver du vara strukturerad, självständig och bra på att prioritera. I rollen har du många kontaktytor. För att lyckas måste du vara serviceinriktad och ha lätt för att samarbeta i olika sammanhang och konstellationer.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du ett intressant, och självständigt arbete i en organisation där våra processer och vår service utvecklas tillsammans för att vara våra kunders trygga, naturliga och kompetenta samarbetspartner, precis som det står i vår verksamhetsidé. Hos oss får du möjlighet att bidra till att skapa något nytt och utvecklande för Region Jönköpings län.
Du får ett varierat arbete där du utgår från våra nybyggda lokaler vid Asecs, i Jönköping. Det finns möjlighet till distansarbete i tjänsten när verksamheten tillåter.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
För mer information är du välkommen att kontakta verksamhetschef Jennie Ferm, 076-723 48 89 alt. jennie.ferm@rjl.se
Sista ansökningsdag är den 14 oktober. Välkommen med din ansökan!
Vår rekryteringsprocess
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Ersättning
