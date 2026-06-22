Administrativ gårdsarbetare Skrotfrag Jönköping
Skrotfrag Aktiebolag / Renhållningsjobb / Jönköping Visa alla renhållningsjobb i Jönköping
2026-06-22
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Skrotfrag är ett ledande svenskt företag inom skrot- och återvinningsindustrin med fokus på insamling och återvinning av järn- och metallskrot både för privatpersoner och företag. Tillsammans bidrar vi till en hållbar och miljövänlig hantering av resurser.
Skrotfrag söker nu en administrativ gårdsarbetare till filialen i Jönköping. Där blir du en del av en dynamisk arbetsplats som återvinner med omtanke och är i ständig utveckling.
Om arbetet
I rollen kommer du att vara ansiktet utåt i filialens kassa/reception som där du möter kunder som kommer för att skrota sin bil eller för att sälja sitt skrot. Arbetet innebär stor variation både med ordermottagning, support till kunder samt invägning av material. Du ansvarar för att alla in- och utleveranser. I arbetsuppgifterna ingår det också att arbeta på skrotgården där du bland annat ska klassa, sortera, lasta, lossa metallskrot samt sanera fordon.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Kundmottagning: Ta emot kunder som kommer för att skrota sin bil eller för att sälja sitt skrot.
Maskinkörning: Hantera hjullastare, grävmaskin med sax/grip och andra förekommande maskiner för sortering och hantering av skrot.
Gårdsarbete: Hantera klassa och sortera material samt sanera bilar.Publiceringsdatum2026-06-22Profil
Vi söker dig som idag arbetar inom industri, logistik eller återvinning. Är du en person som inte är rädd för att ta i när det behövs, prestigelös, positiv och har en hög känsla för ansvar och service, så är du den vi söker.
Krav: Minst gymnasieexamen, B-körkort, förarbevis för hjullastare och/eller truckkort
Kompetens: Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt vana av Officepaketet och erfarenhet av administrativt arbete.
Meriterande: Utbildning inom miljö/logistik eller erfarenhet av metallåtervinning.
Erbjudande
Vi erbjuder dig en stimulerande roll där du får arbeta tillsammans med drivna och professionella kollegor i ett företag som drivs av utveckling och med en stark framåtanda. Vi har kollektivavtal med tillhörande försäkringar och tjänstepension samt friskvårdbidrag. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Ansökan och frågor kring tjänsten
Låter det här som en spännande tjänst? Varmt välkommen med din ansökan senast den 10 juni. Urval sker löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Gustav Johansson på telefonnummer: 070-285 01 23.
Familjeföretaget Skrotfrag AB grundades redan 1972, med affärsidén att samla in skrotbilar och bearbeta dessa för återvinning, med hjälp av en mobil bilpress. I dag har Skrotfrag tre produktionsanläggningar, samt 26 filialer i mellersta Sverige. Företaget är en av de ledande aktörerna inom återvinning av järn och metaller, men även en aktör för övriga resurstillgångar. Tillsammans med kunder återvinner Skrotfrag för framtiden med omtanke inom ett stort antal branscher. Skrotfrag har närmare 200 medarbetare och omsätter 1.8 Mdkr. https://skrotfrag.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skrotfrag Aktiebolag
(org.nr 556159-6759)
MÅLÖVÄGEN 11 (visa karta
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562 42 TABERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9972229