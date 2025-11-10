Administrativ chef till Sodalaskolan
Ledarskap i Södertälje
Som chef i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer. I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap utgår från vår värdegrund samt de krav och förväntningar vi ställer på dig som chef och ledare i Södertälje kommun.
Soldalaskolan är en F-9-skola med cirka 550 elever och runt 60 medarbetare. Hos oss finns ett stort engagemang, starkt samarbete och en gemensam strävan efter hög kvalitet i undervisningen och en trygg lärandemiljö. Nu söker vi en administrativ chef som vill vara med och bidra till att vår verksamhet fungerar effektivt, professionellt och med fokus på utveckling.
En dag på jobbet
Som administrativ chef har du en central roll i skolans organisation och ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och biträdande rektorer. Du är ett viktigt stöd för rektor och skolledning och ansvarar för att samordna och utveckla skolans administrativa processer.
Du har även chefsansvar för personalen inom IKT och vaktmästeri, och arbetar nära dessa funktioner för att säkerställa att skolans drift och digitala system fungerar effektivt.
I din roll ingår bland annat:
Personaladministration, rekrytering, anställningsavtal, introduktion nyanställda, lönehantering, arbetsmiljö- och personalutvecklingsfrågor.
Tillsammans med rektor ansvara för att upprätta budget och arbeta löpande med ekonomisk uppföljning inklusive kontering av fakturor, inköp, hantering av stadsbidrag samt rapportering.
Har det övergripande ansvaret för lokaler och städning samt samordnar kontakten med städpersonal. Är SBA-ansvarig och samverkar med vaktmästeri och skolledning kring skolans brandrutiner.
Huvudansvar för elevregister i Edlevo och funktioner i Vklass, inklusive betygshantering.
Administrativ hantering av skolskjutsar, tolkbokningar och vikarier.
Stöd till skolledningen i statistik, dokumentation, arkivering och andra administrativa processer.
Utveckling av rutiner och arbetssätt för att öka effektivitet och kvalitet i skolans administration.
Du är en nyckelperson i det dagliga arbetet och en central kontakt för både medarbetare, elever, vårdnadshavare och externa samarbetspartners.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Gymnasial utbildning, gärna kompletterad med eftergymnasiala studier inom administration, ekonomi eller personal.
• Dokumenterad erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom offentlig verksamhet.
• Mycket god IT-vana och erfarenhet av verksamhetsstödjande system för personal-, elev- och ekonomiadministration.
• Förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt i både tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande är erfarenhet från skolans värld och kännedom om kommunala system såsom Edlevo, Vklass, Unit4, Självservice, Teams.
Dina personliga egenskaper
• Du är en trygg, strukturerad och ansvarstagande person med en god organisatorisk förmåga. Du trivs i en varierad roll där du får ta initiativ, leda processer och bidra till förbättringar.
• Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att skapa goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du är lösningsfokuserad, noggrann och har en positiv inställning till förändring och utveckling.
Om Soldalaskolan
Soldalaskolan är en väl fungerande F-9-skola i Södertälje med fokus på lärande, trygghet och gemenskap. Skolan präglas av struktur, tydlighet och en stark värdegrund där vi arbetar systematiskt för hög måluppfyllelse och en positiv skolmiljö.
Hos oss samarbetar personal och elever nära varandra för att skapa en trivsam och studiemotiverande atmosfär. Ledningsgruppen består av rektor, två biträdande rektorer och nu även en administrativ chef - tillsammans leder vi skolans fortsatta utvecklingsarbete.
Vi erbjuder dig
• En modern skola med engagerade kollegor och studiemotiverade elever.
• En ledning som arbetar nära verksamheten.
• En arbetsplats med ordning, struktur och höga ambitioner.
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag, flexibilitet vad gäller arbetstid och arbetsformer samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Vi har även ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som ledare.
För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
