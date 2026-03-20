Administrativ chef till Rinkebyskolan
2026-03-20
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Rinkebyskolan är en 7-9-skola med både grundskola och en av närområdets största anpassade grundskolor.
Vi arbetar med tydliga pedagogiska strukturer, hög undervisningskvalitet och ett etiskt förhållningssätt där varje elev blir sedd och får stöd att nå sin fulla potential.
Skolan har en stark förankring i närområdet och ett nära samarbete med vårdnadshavare och andra viktiga aktörer. Tillsammans skapar vi en trygg och stimulerande skolmiljö där elever och personal ges goda förutsättningar att lyckas. Här får du som medarbetare möjlighet att bidra till en verksamhet som kännetecknas av engagemang, samarbete och utveckling. Läs gärna mer om oss: Rinkebyskolan, 7-9 - Stockholms stad
En hälsning från Stefan Grufman, rektor:
"Jag började på skolan nu i januari och är stolt över att jobba här, det är ett privilegium att få vara en del av elevernas resa. Våra prioriterade mål för skolan är trygghet, studiero och närvaro. För att lyckas måste vi arbeta tillsammans. Nu rekryterar vi en administrativ chef med uppdrag att utveckla och förvalta en effektiv och ändamålsenlig organisation på skolan tillsammans med mig, ledningsgruppen och medarbetarna på skolan. Välkommen till en arbetsplats där du kan göra skillnad på riktigt."
Vi erbjuder
Hos oss är det meningsfullt att jobba. Här får du möjlighet att påverka och utveckla verksamheten för att ge elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas och nå goda resultat. Samtidigt som vi skapar en arbetsmiljö där medarbetare får växa, utvecklas och bidra med sin kompetens.
Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer.
Din roll
Rollen som administrativ chef är ny hos oss. Du ingår i skolans ledningsorganisation och är stöd för rektor när det gäller att utveckla och förvalta en effektiv och ändamålsenlig organisation på skolan. Tillsammans med ledningsgruppen och medarbetare arbetar du såväl strategiskt som operativt. I din roll har du stöd av en intendent, som idag sköter ekonomifrågorna för skolan och även hjälper andra skolor i området med detta, samt en skoladministratör som hanterar skolans expedition.
I din roll ingår bland annat att:
vara ett strategiskt stöd till rektor i frågor som verksamhetsutveckling, ekonomistyrning och omvärldsanalys
ansvara för skolans ekonomi med budget, uppföljning och prognostisering
säkerställa elev-, personal- och ekonomiadministration samt dokumenthantering (t.ex. diarieföring)
samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan
samordna, följa upp och hålla ihop arbetet med våra centrala planer, såsom verksamhetsplaner, handlingsplaner, uppföljningar och andra styrande dokument
ha övergripande ansvar för skolans lokaler och samarbeta med externa aktörer såsom fastighetsförvaltare och städbolag
hantera avtal och eventuella upphandlingar
arbeta med utveckling och effektivisering inom ditt ansvarsområde.
Du leder medarbetare inom expedition, IT, vaktmästeri och skolmåltiden samt har ansvar för personal- och verksamhetsutveckling inom ditt ansvarsområde.
Din kompetens och erfarenhet
I rollen som administrativ chef är det viktigt att du har en förståelse för skolans pedagogiska uppdrag, med elevens utveckling i centrum och att servicefunktionerna ytterst handlar om att underlätta för undervisning och lärande.
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi. Alternativt annan utbildning kombinerad med erfarenhet som sammantaget bedöms likvärdig
aktuell chefs- eller ledarerfarenhet inom ett område som är relevant för tjänsten
mycket goda kunskaper om och erfarenhet av ekonomisk uppföljning och budgetarbete
erfarenhet av att samordna och utarbeta planer och processbeskrivningar
erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt sätt
mycket god kunskap om och vana av att arbeta med IT som verktyg
erfarenhet av förändringsarbete och/eller utvecklingsarbete.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet som administrativ chef i skola
kunskap om och erfarenhet av facklig samverkan
kunskap om skolans organisation och styrdokument
tidigare ansvar för drift och lokaler
erfarenhet av Stockholms Stads ekonomiska och administrativa system såsom Agresso, Hypergene, E-dok, LISA med flera.
Vi söker dig som är en trygg och prestigelös ledare som trivs med att driva långsiktigt förändringsarbete och skapa hållbara strukturer för framtiden. Du har förmågan att se helheten, analysera behov och omsätta strategier till konkreta förbättringar som bidrar till en kontinuerligt utvecklad verksamhet. Du har en mycket god samarbetsförmåga och arbetar gärna tillsammans med andra för att uppnå gemensamma mål. Som person är du lyhörd, kommunikativ och inkluderande, och du bidrar aktivt till ett positivt och professionellt arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kunna anställas inom Stockholms stads skolor måste du uppvisa utdrag från polisens belastningsregister.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Rinkebyskolan Kontakt
Ulrika Wahlström Chefsrekryterare ulrika.wahlstrom@edu.stockholm.se Jobbnummer
9811535