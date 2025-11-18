Administrativ assistent till marknadsavdelning
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-11-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett litet och familjärt team - men samtidigt med globala, välkända varumärken? Trivs du samtidigt i en miljö där det är högt i tak, prestigelöst och där alla hjälps åt är detta en roll för dig! Läs mer nedan och ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vi söker för vår kunds räkning en Administrativ assistent till deras marknadsteam. Uppdraget är på deltid, ca 16 h i veckan, med start omgående och sträcker sig initialt till mars 2026 med goda chanser till förlängning.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-18Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att assistera marknadsteamet med en bredd av löpande marknadsarbete och administrativa uppgifter, från att hantera produktrelaterad dokumentation och varuprover till att koordinera evenemang och förbereda presentationer, vilket säkerställer ett smidigt flöde i det dagliga arbetet.
Du arbetar bland annat med:
• Produktadministration med tillhörande justering av bolagets produkter
• Hantering av statistikfiler, varuprover och presentationer
• Koordinering och planering av event och produktlanseringar
• Marknadsrapportering och -analyser
• Skicka och ta emot varuprover med tillhörande administration
VI SÖKER DIG SOM
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Har goda kunskaper i Officepaketet
• Har god data- och systemvana
• Studerar på eftergymnasial nivå och tar examen tidigast i juni 2026 eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Det är meriterande om du:
• Har grundläggande kunskaper i spanska
• Studerar inom marknadsföring, kommunikation eller annat vi bedömer likvärdigt
För rollen värderar vi dina personliga egenskaper högt och söker dig som är en doer - självgående, initiativrik och snabb på att hugga tag i uppgifter som dyker upp. Du är organiserad och strukturerad, samtidigt som du är prestigelös, flexibel och optimistisk som person. Vidare är du kommunikativ, serviceinriktad och trivs med att samarbeta för att få saker gjorda.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115769". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9609219