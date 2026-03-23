Adjunkt i statistik
Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm
2026-03-23
Statistiska institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten och har ca 35 medarbetare, varav ca 25 lärare och/eller forskare, 6 doktorander och övriga inom administration.
Vi söker nu en eller flera adjunkter i statistik med varierad omfattning för tjänstgöring under höstterminen 2026. Mer information om oss finns på: http://www.statistics.su.se.Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att bedriva undervisning inom det statistiska området. Den undervisning som
anställningarna omfattar är kurser i första hand på grundnivå. Arbetsuppgifterna består typiskt av
räkneövningar, datorlaborationer och i förekommande fall även föreläsningar. Bedömningar av
inlämningsuppgifter ingår också i arbetsuppgifterna.
Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som avlagt examen från statistisk högskoleutbildning på lägst grundnivå eller har motsvarande kompetens.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att
samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
Bedömningsgrunder
Vid urvalet av behöriga sökande läggs vikt vid pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning i statistik vid högskola och/eller universitet. Vikt fästs även vid omfattning och resultat i högskolestudier i statistik som den sökande besitter.
God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningarna avser hel- eller deltid och är tidsbegränsade till maximalt sex månaderTillträde
och omfattning enligt överenskommelse. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå.
Vi erbjuder
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Jessica Franzén, tfn 08-16 29 86, mailto:jessica.franzen@stat.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-1042-26".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062)
Statistiska institutionen
9812972