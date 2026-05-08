Adeccos kund Olink söker en processingenjör
Adecco Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2026-05-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Är du en erfaren processingenjör med bakgrund inom laborativ produktion? Trivs du i en hands-on roll där du får driva förbättringar nära den dagliga verksamheten? Då kan uppdraget som Process Engineer hos Adeccos kund i Uppsala vara något för dig!
Om uppdraget
Adeccos kund inom produktion i Uppsala söker nu en erfaren Process Engineer för ett konsultuppdrag med fokus på förbättringsarbete i produktionen. Uppdraget utgår från en befintlig funktion inom produktion och innebär ett tydligt mandat att identifiera förbättringsområden och omsätta dessa i konkreta och hållbara åtgärder.
Rollen har ett särskilt fokus på standardisering, effektivisering och kvalitetssäkring av produktionsprocesser. Du kommer att arbeta mycket nära produktionen med daglig kontakt med labtekniker samt samverka tätt med QA, QC, Engineering och andra relevanta funktioner.
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Adecco med start enligt överenskommelse, preliminärt 2026-05-22, och uppdraget förväntas pågå till och med 2026-12-31. Uppdraget är på heltid och arbetet utförs på plats i produktionen i Uppsala.Publiceringsdatum2026-05-08Dina arbetsuppgifter
I rollen som Process Engineer kommer du bland annat att arbeta med:
Driva och implementera förbättringsinitiativ i produktion
Identifiera förbättringsbehov baserat på data, avvikelser och produktionsjournaler
Standardisera och harmonisera arbetssätt, dokumentation och journalhantering
Säkerställa robusta, effektiva och tydliga processflöden
Initiera, leda och följa upp Change Controls (CC) kopplade till processförbättringar
Säkerställa korrekt implementation och dokumentation av förändringar
Arbeta nära produktionen med tät dialog med labtekniker
Fånga upp operativa utmaningar och omsätta dessa i strukturerat förbättringsarbete
Uppdatera och förbättra styrande dokument och säkerställa efterlevnad
Samverka tvärfunktionellt med QA, QC, Engineering och R&D
Delta i eller stötta projekt kopplade till produktions- och processutveckling
Om dig
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet som processingenjör eller i liknande roll inom produktion. Du har erfarenhet från laborativ produktion, vilket är mycket viktigt för att förstå arbetssätt, flöden och utmaningar i verksamheten. Du har dokumenterad erfarenhet av att driva förbättringsarbete och är van vid att arbeta med Change Control-processer. Erfarenhet från reglerad verksamhet är starkt meriterande.
Som person är du strukturerad, analytisk och kvalitetsmedveten. Du är självgående, tar initiativ och har en stark förmåga att omsätta operativa behov till konkreta förbättringar. Du trivs i en närvarande och hands-on roll och är trygg samt pedagogisk i dialogen med produktion och andra funktioner. Vi värdesätter din samarbetsförmåga, ditt driv och din förmåga att skapa resultat i en komplex produktionsmiljö.
Kontaktuppgifter
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic, Adecco 073 684 78 61
OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9901444