Adaptation Advisor
Monitor ERP System AB / Datajobb / Hudiksvall Visa alla datajobb i Hudiksvall
2025-12-23
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Monitor ERP System AB i Hudiksvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa smarta, tekniska lösningar som gör skillnad för våra kunder? Har du erfarenhet av ERP-system och gillar att kombinera kundkontakt med projektledning? Då är rollen som Adaptation Advisor något för dig!
Om rollen
Som Adaptation Advisor får du en dynamisk och tekniskt orienterad roll med fokus på kundkontakt, samordning och skräddarsydda lösningar i Monitor ERP. Du hanterar kundförfrågningar, tar fram tekniska specifikationer och offererar kundunika lösningar - allt från mindre uppdrag till större projekt.
Du ansvarar för de projekt du säljer och samarbetar nära våra utvecklare för att säkerställa att leveranser sker i tid och inom budget. Vid större projekt kliver du in som projektledare och driver arbetet från start till mål.
Du blir en central kontaktpunkt för både kunder och interna och externa parter inom Monitor. Rollen kräver att du har en djup förståelse för ERP-system och kan översätta kundens behov till tekniska lösningar. Du fungerar som länken mellan kundens krav och vår tekniska leverans - din kompetens är avgörande för att skapa rätt lösning.
Vem är du
Vi söker dig som är driven, kommunikativ och strukturerad, med en stark teknisk grund. Du gillar att ta ansvar, arbeta i en dynamisk miljö och samarbeta med andra. Du är en problemlösare som trivs med att hitta kreativa lösningar för våra kunder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas hos oss känner du igen dig i våra värdeord: jordnära, långsiktig och engagerad.
För att trivas i rollen bör du känna igen dig i följande:
Du har erfarenhet av Monitor ERP eller annat ERP-system.
Du har förmåga att förstå och tolka tekniska specifikationer och omsätta dem i praktiska lösningar.
Relevant utbildning inom teknik, IT eller systemutveckling eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet från tillverkande industri, IT eller projektledning.
Om Monitor
Hos Monitor blir du en del av ett stabilt, globalt produktbolag med huvudkontor i den natursköna kuststaden Hudiksvall. Vi utvecklar och säljer vårt eget affärssystem, som hjälper små och medelstora tillverkningsföretag att effektivisera sin verksamhet - från sportbilar till julmust. Med cirka 550 anställda globalt (över 300 i Sverige) är vi mitt i en expansiv och spännande fas där internationell tillväxt är vår primära fokus.
Varför välja Monitor ERP System?
En passionerad och engagerad kultur: Vi arbetar tillsammans för att skapa det bästa affärssystemet och ge våra kunder förstklassig service.
En ledare på marknaden: Monitor är Sveriges mest framstående affärsystemsleverantör och växer stadigt både nationellt och internationellt. Vi har en årlig omsättningstillväxt på ca 17%.
Personlig utveckling i fokus: Vi tror på att växa tillsammans och investerar i din utveckling. Här hittar du både lokala och internationella karriärmöjligheter.
Hälsa och välmående: Din hälsa är viktig för oss. Vi satsar på en bra arbetsmiljö och erbjuder förmåner som främjar både fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Engagerade medarbetare: Vi har ett eNPS-värde på 55 (Employee Net Promoter Score mäter engagemang och lojalitet hos medarbetare) där benchmark är -2 (över 20 = mycket bra, över 50 = exceptionellt bra).
Mer information om rekryteringsprocessen:
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Hudiksvall
Ansökan: Urval och intervjuer kommer att genomföras efter sista ansökningsdag.
Monitor strävar efter att erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Vi ser olikheter som en tillgång och uppmuntrar därför en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Monitor ERP System AB
(org.nr 556071-3454), https://www.monitorerp.com/sv/
Trädgårdsgatan 7 (visa karta
)
824 30 HUDIKSVALL Jobbnummer
9663598