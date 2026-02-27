Accounting Manager
AD Sverige AB är en svensk automotivekedja med 70-tal AD Butiker och ca 250 AD Bilverkstäder över hela Sverige. Tillsammans erbjuder vi service, reparationer, reservdelar och tillbehör till bilen av premiumkvalitét.
Vi är en organisation med massor av historia och fullt fokus på framtiden. Hos oss är kunden i centrum och vi "älskar varje mil" av resan oavsett vart det bär av. Vi har höga ambitioner att tillsammans med hela kedjan utvecklas varje dag till att vara ett kun(d)skapsföretag i världsklass. Nu har du möjlighet att bli en del av vår resa framåt. Hos oss får du arbeta i ett stabilt och tryggt företag, samtidigt som du är med och bygger framtiden - bland annat genom att vara med och forma och utveckla en ny, modern ekonomifunktion i en organisation i stark tillväxt.
Om rollen
Som Accounting Manager ansvarar du för den löpande redovisningen och bokslutsprocessen för samtliga bolag i koncernen. Du leder det operativa redovisningsarbetet, säkerställer hög kvalitet i leveranser och fungerar som specialiststöd i komplexa redovisningsfrågor.
Din roll
Ansvar för månadsbokslut för samtliga bolag
Koncernredovisning för cirka 17 bolag
Upprättande av årsredovisningar och inkomstdeklarationer
Operativ ledning och koordinering av redovisningsarbetet
Hantering av komplexa redovisningsfrågor i den löpande verksamheten
Vi söker dig med stark redovisningskompetens och erfarenhet av komplexa miljöer.
Djup kompetens inom koncernredovisning
Van att arbeta i högt tempo med många parallella bolag och deadlines
Gedigen förståelse för redovisningsprinciper och regelverk
Svenska och Engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Drivande och lösningsorienterad
Mycket kvalitetsmedveten och noggrann
Tydlig i din kravställning och kommunikativ i samarbetet med andra
Placeringsort: Jönköping (Stigamo)
Plats: På plats
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Kontorstider
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Är du nyfiken på att veta mer?
AD Sverige AB har i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Jennie Gunnarsson via mejlen Jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se
