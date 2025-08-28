Account Manager till Säljpitch AB!
Säljpitch AB / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2025-08-28
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säljpitch AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Är du redo för en unik möjlighet att ta din karriär inom försäljning till nästa nivå?
Hos oss på Säljpitch AB letar vi nu efter en Account Manager som vill vara en del av vårt engagerade team i Helsingborg. Vi är stolta över att samarbeta med ett av Sveriges mest kända varumärken, Hitta.se, och söker dig som vill vara med och skapa värde för våra kunder - och samtidigt växa och utvecklas i din roll.
Vad vi erbjuder
En chans att jobba med ett starkt varumärke - Hitta.se är välkänt och uppskattat av företag och privatpersoner över hela landet.
Familjär företagskultur - Hos oss blir du en del av ett team där alla stöttar varandra, delar erfarenheter och jobbar mot gemensamma mål.
Konkurrenskraftig lön - Vi erbjuder en attraktiv lönemodell med en kombination av fast och prestationsbaserad lön.
Personlig och professionell utveckling - Vi satsar på dig och erbjuder utbildning, coachning och möjligheter att utvecklas inom försäljning och account management.
Vi söker dig som...
Har minst ett års erfarenhet av försäljning och vet vad som krävs för att skapa och underhålla kundrelationer.
Är driven och initiativtagande - Du har en stark vilja att nå uppsatta mål och är inte rädd för att ta egna initiativ för att lyckas.
Trivs i en miljö där relationer och service är lika viktigt som resultat. Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som Account Manager på Säljpitch AB kommer du att ansvara för att bygga och vårda relationer med våra kunder. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med våra partners för att skapa de bästa lösningarna för våra kunders behov.
Låter det som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Välkommen till Säljpitch AB - Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säljpitch AB
(org.nr 556905-1021), https://www.saljpitch.se Kontakt
Tarik Barny tarik@saljpitch.se 0760227990 Jobbnummer
9480747