Account Manager till Google Partner i Göteborg
2026-01-07
Våning 18 är en av Sveriges snabbast växande byråer inom digital marknadsföring. Vi söker nu fler Account Managers till vårt nyetablerade kontor i Göteborg!
Oavsett om du är i början av din säljkarriär eller har en längre dokumenterad erfarenhet så är det viktigt att du trivs med att arbeta i en miljö med hög aktivitetsnivå. För att lyckas i rollen som Account Manager på Våning 18 AB krävs det att du är:
Driven - Engagerad - Målfokuserad
I rollen som Account Manager arbetar du mot en individuell budget. Vidare kan du arbeta självständigt men trivs på en arbetsplats där teamarbetet utgör en viktig grundpelare och där alla arbetar tillsammans för att nå målen.
Vi erbjuder dig en rolig och utvecklande roll som Säljare, där du får möjlighet att bidra till och påverka utvecklingen i ett spännande företag. Din ambition och dina goda resultat ger dig därför stora utvecklingsmöjligheter.
Försäljning av digitala tjänster som ex: Google Ads, Sökmotoroptimering (SEO) och Hemsidor m.m.
Aktivt bygga upp en egen kundstock och skapa långvariga relationer
Ansvara för hela säljprocessen, försäljning, uppföljning och kundvård
Du har förmågan att på ett pedagogiskt sätt beskriva nyttan och värdet i att investera i de digitala kanalerna som vi rekommenderar.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet utav uppsökande försäljning där mycket av den initiala kontakten skett via telefon (s.k. "kalla samtal"), men det är inget krav för att söka tjänsten. Vidare uttrycker du dig obehindrat på svenska i såväl tal som skrift.Om företaget
Våning 18 grundades 2016 och vi har på snabb tid etablerat oss som en av landets mest framgångsrika byråer inom "Performance Marketing". Idag hjälper vi hundratals företag i olika branscher med att öka deras trafik från sökmotorer som Google. Bland våra kunder finns några av Sveriges starkaste varumärken. Vi har kontor i Halmstad och Göteborg men våra kunder finns utspridda i hela Sverige.
Sedan våren 2022 ägs Våning 18 AB utav Lyvia Group. Lyvia grundades 2020 med visionen att skapa en bolagsgrupp där en kund kan hitta de bästa leverantörerna av alla digitala lösningar, för hela sitt digitala ekosystem. Lyvia har vuxit snabbt och är nu etablerade i hela Europa med 43st nischade "best in class bolag", ca. 1500 anställda och en omsättning på strax över 2 miljarder.
I takt med Våning 18s snabba tillväxt behöver vi nu rekrytera fler vassa Account Managers som är hungriga på att vara delaktiga i vår utveckling.
