Account Manager till Cloudwiser!
Performiq AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Cloudwiser är en av Sveriges ledande återförsäljare inom kommunikationslösningar till företag. Tillsammans med marknadsledande leverantörer och operatörer erbjuder vi moderna lösningar som gör skillnad. Nu söker vi ytterligare en Account Manager till vårt Stockholmskontor, en person som verkligen triggas av att göra affärer och som vill vara med och bygga vidare på vår framgång.
Vi är ett sammansvetsat team med lång erfarenhet från telefoni- och IT-branschen. Flera av oss har en bakgrund inom idrott, och därför präglar engagemang, tempo och målfokus vår kultur.
Din roll
Som Account Manager har du ansvar för hela säljprocessen, allt från att identifiera nya affärer till att utveckla relationer med befintliga kunder. Du får arbeta med marknadens starkaste tjänster och bygga långsiktiga partnerskap.
Vi erbjuder:
• Attraktiv lönemodell med stabil grundlön + provision och bonussystem.
• Ett modernt kontor med härliga kollegor.
• Möjlighet att påverka och bidra med egna idéer.
• Resor och inspiration längs vägen.
Personprofil
Vi söker dig som:
• Drivs av att göra affärer och ser utmaningar som möjligheter.
• Älskar att arbeta mot uppsatta mål, och att slå dem.
• Gillar högt tempo och får energi av att vinna.
• Är ärlig, prestigelös och bygger förtroende hos andra.
• Tidigare arbetat med B2B-försäljning.
Har du dessutom tidigare erfarenhet från telekombranschen eller en idrottsbakgrund är det ett extra plus.Publiceringsdatum2026-01-09Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Plats: Stockholm, Täby.
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Oscar Backman på Oscar.backman@performiq.se
Välkommen in med din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8854". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Arbetsplats
PerformIQ Work AB Kontakt
Oscar Backman oscar.backman@performiq.se Jobbnummer
9676781