Account Manager till Chemgroup

Vill du arbeta i en roll med stort ansvar, frihet och möjlighet att göra skillnad? Chemgroup söker en Account Manager som vill bygga långsiktiga kundrelationer och driva affärer inom svensk industri. Här får du kombinera försäljning, teknik och hållbarhet i ett företag som växer. Rollen passar dig som trivs i en självständig roll, gillar att skapa kontakter och vill vara en del av ett engagerat team med stark entreprenörsanda!
Publiceringsdatum2026-03-02
Chemgroup AB är en ledande specialist inom hållbar kemikaliehantering - och ett av få bolag i Norden som erbjuder en heltäckande lösning för inköp, logistik, efterlevnad och systemstöd av kemikalier. Som leverantör finns de tillgängliga som en förlängning av kundens team - med syftet att ta hand om hela kedjan inom kemikaliehantering, från strategi och inköp till uppföljning och dokumentation. På så sätt hjälper de företag att fokusera på sin kärnverksamhet, samtidigt som de bidrar till en säkrare, mer effektiv och hållbar produktion.
Chemgroup AB bildades hösten 2024 genom sammanslagningen av Sisource och Chemgroup Scandinavia och erbjuder idag en komplett helhetslösning till företag inom industri, flyg, försvar och flera andra branscher där kemikaliekraven är höga. Bolaget befinner sig just nu i en spännande tillväxtfas, vilket innebär stora möjligheter för nya medarbetare att vara med och forma företagets framtid. Som arbetsgivare präglas Chemgroup av en prestigelös kultur. Tillsammans med dina kollegor får du möjligheten att göra en verklig skillnad, med mätbara resultat - Chemgroup bidrar till en bättre värld! Dina arbetsuppgifter
Som Account Manager får du en nyckelroll i att driva och utveckla försäljningen av Chemgroups helhetslösningar inom kemikaliehantering. Du arbetar med hela säljprocessen, från att identifiera nya affärsmöjligheter och prospektera potentiella kunder till att leda förhandlingar och säkerställa lyckade leveranser tillsammans med interna specialister.
I rollen fokuserar du främst på nya kunder inom svensk industri, där du bygger långsiktiga relationer med beslutsfattare inom bland annat tillverknings-, försvars- och transportsektorn. Din uppgift är att förstå kundernas processer och behov, och visa på värdet av Chemgroups lösningar som kombinerar produkter, system och konsulttjänster inom kemihantering.
Du arbetar tätt ihop med säljchef och leveransteam, där ni tillsammans säkerställer en smidig övergång från försäljning till implementering. Arbetet innebär både strategisk försäljning med längre säljcykler och operativt relationsbyggande ute hos kund. Du planerar din egen vardag och har frihet under ansvar, med stort utrymme att påverka både din egen och Chemgroups fortsatta tillväxtresa. Rollen passar dig som trivs i en entreprenöriell miljö där du får vara med och utveckla processer, bygga kundrelationer från grunden och bidra till att forma framtidens försäljningsorganisation. Resor i Sverige ingår i tjänsten och du utgår från kontoret i Linköping.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Krav:
• Minst tre års erfarenhet av B2B-försäljning inom industri eller tekniska tjänster
• God förhandlingsvana och intresse för att bygga långsiktiga kundrelationer
• B-körkort
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
• Erfarenhet från kemiteknisk industri eller försäljning av kemiprodukter
• Eftergymnasial utbildning inom försäljning, teknik, kemi eller liknande
• Erfarenhet av att sälja komplexa lösningar med både produkt- och tjänsteinnehåll
Chemgroup värdesätter personer som är nyfikna, framåt och trivs i en miljö där inte allt är färdigbyggt. För att lyckas i rollen behöver du vara självgående och ta ansvar för att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du samarbetar nära kollegor och kunder. Rollen passar dig som är en relationsbyggare, någon som har lätt för att skapa förtroende, bygga långsiktiga kontakter och trivs med att möta människor. Du har en agil och prestigelös inställning, vågar prova nya vägar och ser lärande som en naturlig del av arbetet. Chemgroup söker en person som motiveras av utveckling, frihet under ansvar och möjligheten att påverka. Här får du utrymme att växa, bidra och vara en viktig del av företagets fortsatta resa framåt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Linköping Lön: Enligt överenskommelse
