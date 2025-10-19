Account Manager inom SaaS & digitala tjänster
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Account Manager inom SaaS & digitala tjänster
Talent & Partner AB söker en Account Manager till ett snabbväxande bolag inom SaaS och digitala plattformar.
Om rollen:
Du kommer att driva tillväxt genom nykundsbearbetning och uppföljning av befintliga kunder. Rollen innebär att bygga långsiktiga partnerskap, förstå kundens verksamhet och presentera lösningar som skapar affärsvärde.Publiceringsdatum2025-10-19Arbetsuppgifter
Ansvara för hela försäljningsprocessen från prospektering till avslut.
Arbeta med inbound- och outbound-försäljning.
Utveckla kundrelationer och driva merförsäljning.
Samarbeta med Customer Success och teknikteam för att säkerställa kundnöjdhet.
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS eller IT.
Är målinriktad, lösningsorienterad och strukturerad.
Har god förmåga att presentera och kommunicera på ett professionellt sätt.
Behärskar svenska och engelska flytande.
Vi erbjuder:
Snabbväxande miljö med mycket ansvar och frihet.
Fast lön + attraktiv provision.
Möjlighet att växa med bolaget och påverka din egen karriär.Så ansöker du
Sker via work@talentpartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9563512