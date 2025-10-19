Account Manager inom SaaS & digitala tjänster

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-19


Account Manager inom SaaS & digitala tjänster
Talent & Partner AB söker en Account Manager till ett snabbväxande bolag inom SaaS och digitala plattformar.
Om rollen:
Du kommer att driva tillväxt genom nykundsbearbetning och uppföljning av befintliga kunder. Rollen innebär att bygga långsiktiga partnerskap, förstå kundens verksamhet och presentera lösningar som skapar affärsvärde.

Arbetsuppgifter
Ansvara för hela försäljningsprocessen från prospektering till avslut.

Arbeta med inbound- och outbound-försäljning.

Utveckla kundrelationer och driva merförsäljning.

Samarbeta med Customer Success och teknikteam för att säkerställa kundnöjdhet.

Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS eller IT.

Är målinriktad, lösningsorienterad och strukturerad.

Har god förmåga att presentera och kommunicera på ett professionellt sätt.

Behärskar svenska och engelska flytande.

Vi erbjuder:
Snabbväxande miljö med mycket ansvar och frihet.

Fast lön + attraktiv provision.

Möjlighet att växa med bolaget och påverka din egen karriär.

Så ansöker du
Sker via work@talentpartner.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talent & Partner AB (org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta)
114 34  STOCKHOLM

Jobbnummer
9563512

