Account Manager inom digital marknadsföring - Centrala Göteborg
Rank Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-02-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rank Sverige AB i Göteborg
Drivs du av försäljning och vill vara med och bygga framtidens marknadsföringsbyrå?
Vill du arbeta i ett team med högt tempo, stor gemenskap och där personlig utveckling står i centrum? Då kan du vara den vi söker.
Om Rank Sverige AB
Rank är en digital marknadsföringsbyrå i centrala Göteborg som befinner sig i en stark expansionsfas. Efterfrågan på digital marknadsföring är stor och vi hjälper företag att ta kontroll över sin digitala närvaro, öka sin synlighet och lyckas digitalt.
Vi är ett hårt arbetande team som brinner för försäljning, marknadsföring och långsiktiga kundrelationer. Hos oss får du en inspirerande miljö med högt tempo och en kultur där vi firar framgångar tillsammans.
Om rollen
Som Account Manager hos Rank blir du en central del av vår tillväxtresa. Du ansvarar för att bygga och utveckla en egen kundportfölj med fokus på långsiktiga affärsrelationer. Rollen är både strategisk och operativ och innebär att du bland annat kommer att boka och genomföra möten (både digitala och fysiska), identifiera kundernas behov och erbjuda lösningar som gör skillnad och ger konkreta resultat.
Du kommer också att arbeta nära företagets två grundare och få stora möjligheter att påverka både din egen utveckling och företagets fortsatta tillväxt. För rätt person finns även möjlighet att på sikt ta en ledande roll inom säljteamet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Bygga upp och utveckla en egen kundportfölj med återkommande kunder
Genomföra hela säljprocessen från prospektering och kundkontakt till möten, uppföljning och affärsavslut
Skapa långsiktiga kundrelationer och säkerställa att Ranks erbjudanden möter kundernas behov
Arbeta rådgivande och hjälpa företag att välja rätt digitala marknadsföringsstrategi
Bidra till att stärka Ranks position på marknaden och driva vår gemensamma tillväxtresa framåt
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för försäljning och affärsutveckling
Är social, självgående och har lätt för att skapa förtroende
Trivs i en resultatinriktad miljö och gillar att utmana dig själv
Är orädd, tävlingsinriktad och har ett starkt driv
Har känsla för service och vill alltid leverera högsta kvalitet
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Tidigare erfarenhet av försäljning, särskilt B2B eller digital marknadsföring, är meriterande, men inget krav. Vi utbildar dig i både försäljningsteknik och marknadsföringslösningar.
Vi erbjuder
Fast lön och hög rörlig ersättning baserat på resultat och prestation
Löpande utbildning inom försäljning, ledarskap och personlig utveckling
Säljtävlingar, karriärmöjligheter och en rolig arbetsmiljö med mycket energi
Möjlighet att vara en del av en expansiv resa i en framtidsbransch
Heltidstjänst på vårt kontor i centrala Göteborg
Vill du vara med och forma framtidens marknadsföringsbyrå?
Skicka in din ansökan redan idag, vi intervjuar löpande!
Mejla CV och personligt brev till: jobb@rank.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: jobb@rank.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Account Manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rank Sverige AB
(org.nr 559391-1026), http://www.rank.se
Skårs Led 3 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Jobbnummer
9759394