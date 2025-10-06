Account Manager Göteborg Aröd
Work System Sweden AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-10-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Work System Sweden AB i Göteborg
, Vänersborg
, Jönköping
, Nässjö
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi är Work System - och vi gör skillnad i yrkesproffsens vardag.
Sedan 2009 har vi skapat smarta, krocktestade och modulära bilinredningar som ger ordning och reda i servicebilar över hela Europa. Vår drivkraft är enkel: att göra arbetslivet säkrare, smidigare och mer effektivt. Vi kombinerar innovation, kvalitet och omtanke med en stark teamkänsla där vi stöttar varandra och våra kunder. Tillsammans bygger vi lösningar som sparar tid och pengar - och samtidigt gör varje arbetsdag säkrare för våra kunder.
Vad betyder rollen som Account Manager hos oss, för dig?
Rollen som Account Manager hos oss innebär mycket frihet under ansvar. Här får du ansvar att driva hela försäljningsprocessen, från första kontakt till levererad lösning - du blir en rådgivande partner för våra kunder där kommunikation och uppföljning är något väldigt viktigt. Du arbetar både med nykundsbearbetning och med att utveckla och bibehålla våra långsiktiga relationer med befintliga kunder.
I praktiken innebär det att du prospekterar, ringer kalla samtal, bokar möten, träffar kunder, tar fram offerter, skriver avtal och följer upp affärer. Du medverkar vid olika event och mässor tillsammans med andra anläggningar. I din roll har du ett geografiskt ansvar för Göteborgs området där du använder telefon, dator och bil som dina främsta verktyg. Till din hjälp har du kollegorna på anläggningen och vårt centrala säljteam.
Om vi får önska...
• så tror vi att du har några års erfarenhet av B2B-försäljning och är van vid att driva hela försäljningsprocessen. Du är social, gillar att ta kontakt både via telefon och på plats - kalla samtal och besök hos kund är inget som besvärar dig. Du har ett öga för att bygga relationer på ett naturligt sätt. Har du dessutom ett tekniskt intresse, kanske från bil, bygg eller VVS, så ser vi det som ett stort plus! Likaså om du har ett stort professionellt nätverk inom branchen eller liknande branch, är även det ett stort plus.
För den här rollen är B-körkort (manuellt) ett krav, likaså att du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Men viktigast är att du är nyfiken, kommunikativ, affärsdriven, vill växa tillsammans med oss och bli en del av Work System teamet!
Vad får du hos oss?
Hos Work System får du mer än bara ett jobb som utesäljare - du blir en del av en stark gemenskap där vi tillsammans brinner för att göra skillnad i yrkesproffsens vardag. Du får:
Möjlighet att växa genom utbildningar via vårt egenutvecklade. kompetensutvecklingsprogram WS Academy.
Stöd och samarbete med fantastiska kollegor i ett Great Place to Work certiferat företag.
Marknadsmässig lön, vinstdelning, ATF, pension & försäkringar.
Friskvårdsbidrag, friskvårdstid och roliga teamaktiviteter som AW 's, julfester och event.
Work System - en av Sveriges bästa arbetsplatser!
Varje år utvärderar Great Place to Work arbetsplatser utifrån trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser - och deras engagemang är en stor del av vår framgång.
2025 placerade vi oss på plats 12 på listan över Sveriges bästa arbetsplatser i kategorin medelstora bolag. Något vi är otroligt stolta över - och som vi ser som ett kvitto på vår kultur av gemenskap, glädje och laganda.
Mer om oss
Work System utvecklar, säljer och installerar utrustning till lätta transportbilar med värdeorden stolthet, enkelhet och snabbhet i fokus. Företaget grundades 2009 och har växt kraftigt sedan dess. Vi har tilldelats flera utmärkelser för den fantastiska tillväxt resan som gjorts - och vi har en minst lika spännande tid framför oss!
Idag är vi ett härligt gäng på ca 115 medarbetare. Work System finns representerat i hela Europa, både med anläggningar vi äger själva och med Partners. Vi täcker hela Sverige med 24 anläggningar, från Malmö i Syd till Kiruna i Norr.
"Hos oss hittar du inga långa beslutsvägar - och heller ingen hierarkisk organisation. Stolthet, enkelhet, snabbhet, ambassadör och glädje är inte bara våra värdeord - utan något som skapat kulturen och känslan på våra anläggningar och kontor runt om i världen".
Praktisk information
Placeringsort: Göteborg, Aröd (med geografiskt ansvar för Göteborgs området)
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Fast lön + vinstdelning
Resor: Rollen innebär resor inom regionen såväl som resor utanför regionen
Bil inkluderas i tjänsten, förmånsbil eller tjänstebil.
Språk: Svenska och engelska i tal och skrift är krav
Förmåner: Utbildningar via WS Academy, friskvårdsbidrag, friskvårdstid och andra hälsofrämjande aktiviteter. Dessutom sociala aktiviteter i toppklass - som AW, julfester och gemensamma teamaktiviteter.
Är du redo? Eller låter detta som någon du känner?
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Work System Sweden AB
(org.nr 556782-6713)
Aröds industriväg 3 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Work System Göteborg AB Aröd Jobbnummer
9543282